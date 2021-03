A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, reforçou sua equipe de Marketing e Comunicação com duas contratações para liderar os times de Comunicação Corporativa e Marketing Institucional.

André Vieira, jornalista com 30 anos de experiência, assume a Superintendência de Comunicação Corporativa. Graduado pela Universidade do Vale do Sinos (Unisinos), com especialização em Jornalismo Aplicado pela Fundação Casper Líbero, Vieira atuou como diretor de Comunicação Corporativa da Braskem e acumula passagens pela redação de diversos veículos de imprensa. Foi editor da Agência Estado e da revista Época Negócios, do grupo Globo. Passou também por Valor Econômico, IstoÉ e iG.

Já Rafael Dias assume a Superintendência de Marketing Institucional. Com mais de 10 anos de experiência em marketing, ocupou diferentes cargos na área de marketing do Banco Itaú, em que liderou as áreas de estratégia de marca, redes sociais, implementação da in-house (agência de comunicação interna) e BI (Business Intelligence). Também atuou em consultorias de estratégia de marcas, como Interbrand e Ana Couto Branding, onde foi responsável por projetos para Samsung, P&G, Coca-Cola, Whirpool, Volkswagen e outros. Dias é graduado em desenho industrial pela FAAP e pós-graduado em administração de empresas pela FGV.

“Os dois cargos, recém-criados, reforçam a crescente valorização da área de Marketing e Comunicação, além da estratégia da Qualicorp orientada ao crescimento e à inovação para ampliar o acesso das pessoas aos planos de saúde”, explica Ricardo Pedro, diretor de Marketing e Comunicação da administradora.

