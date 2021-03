A administradora de empresas Camila Dantas, de 43 anos, assume como líder de Recursos Humanos do Qsaúde. A executiva atuou por mais de 11 anos na Braskem, onde ocupou, mais recentemente, a posição de diretora de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional. É com ampla bagagem em gestão de talentos, marca empregadora e diversidade e inclusão, que Camila chega à empresa, lançada em outubro do ano passado para atender, inicialmente, a população de São Paulo.

“O Qsaúde é uma organização nova, mas que já nasce com uma cultura pautada pelo cuidado. Nossa missão é fortalecer esse pilar não só no relacionamento e atendimento ao cliente, como também com cada um de nossos colaboradores. Venho unir minha experiência de mais de 20 anos em Recursos Humanos ao jeito Q: uma marca que promove o acolhimento e é focada no humano e suas necessidades individuais”, afirma.

Carioca, Camila trabalhou com projetos importantes, especialmente em transformação cultural, desenvolvimento organizacional e formação de lideranças. Na Braskem, por exemplo, esteve diretamente envolvida na criação da área de Diversidade e Inclusão em 2014. Como resultado do trabalho realizado pela área, o percentual de profissionais negros nos programas de estágio passou a ser de 20% e houve crescimento do número de mulheres em posições de liderança. Também foram criadas redes de funcionários focadas em promover diversidade, englobando atividades direcionadas para mulheres, público LGBTQIA+ e raça.

Já em transformação cultural, um dos grandes desafios de sua carreira foi a criação do projeto de “Proposta de Valor aos Colaboradores” na Braskem, que visou uma mudança de cultura e na forma de a empresa se relacionar com pessoas. Assim, novos valores foram pensados para atrair e reter profissionais, como a criação de um ambiente que permite a cada um ser o que é, a adoção de práticas para estimular o desenvolvimento e crescimento dos funcionários e a implementação de políticas com o foco em estimular que estes fossem protagonistas de suas carreiras, além de transformar a experiência dos colaboradores internamente.

Antes da Braskem, Camila foi coordenadora de Aprendizado e Desenvolvimento da Odebrecht E&C, função na qual liderava iniciativas de treinamento e desenvolvimento para média gerência, educação executiva e por melhorar a eficiência do departamento, com reestruturação das operações e implantação de novos processos.

Integrou ainda o time de RH da The Coca-Cola Company, onde atuou no Brasil e na América Latina com recrutamento, remuneração e treinamento. A executiva foi contratada pela multinacional assim que retornou de um trainee internacional de um ano na Índia, onde trabalhou na Litaka Farmacêutica.

N.F.

Revista Apólice