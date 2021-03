A ProPay S.A, empresa especializada em outsourcing para RH, como Gestão de Folha de Pagamento, Consultoria e Gestão de Benefícios, anunciou Fernando Verderano como novo executivo de Benefícios.

Ele passa a liderar as áreas de Relacionamento com Clientes, Operações e Estudos, além de ser o principal parceiro da área comercial para Novas Vendas. Profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado de seguros e benefícios corporativos, Verderano irá contribuir com seu conhecimento e experiência para a restruturação da unidade de negócios Propay Benefícios.

Graduado em Ciências Atuariais pela PUC/SP e com MBA em Gestão Econômica de Negócios pela FGV e ISCTE de Lisboa, Verderano teve passagens em grandes empresas como Aon, Qualicorp e Alper.

“A expectativa é mostrar ao mercado que a Propay Corretora é de fato a melhor opção para os nossos atuais e futuros clientes. Queremos ser reconhecidos como um verdadeiro parceiro estratégico da área de Recursos Humanos e não apenas como uma consultoria de benefícios. Temos investido em novas tecnologias, processos e soluções para todo o ecossistema do RH. Minha missão como líder da área de benefícios é obter o reconhecimento do mercado em excelência operacional e manter nosso time engajado” conta o executivo.

Atuando como uma integradora de soluções, a Propay, empresa de origem Endeavor, conecta seus consumidores com soluções que vão desde BPO da folha de pagamento até a gestão dos benefícios estratégicos. A companhia passa por restruturações para aprimorar relacionamento e estar sempre ao lado e atender as demandas de seus clientes.

