Até o dia 29 de março, a Porto Seguro vai oferecer descontos especiais em produtos e serviços. Para celebrar o Dia do Consumidor, a seguradora vai fazer ofertas válidas para aquisições e renovações dos seguros para bikes, empresas e de Responsabilidade Civil Profissional, além de serviços para automóveis e residências.

“Buscamos ser cada vez mais um porto seguro tanto para os nossos clientes quanto para os públicos com os quais nos relacionamos. Ao concedermos opções diversificadas de produtos e serviços, proporcionamos experiências e inovações para as pessoas. Acreditamos que ações como essa enfatizam o respeito pelo que move uma empresa e seus funcionários: o cliente”, declara o vice-presidente Comercial e de Marketing da companhia, Rivaldo Leite.

Confira os detalhes e a validade de cada oferta:

Centro Automotivo Porto Seguro: entre os dias 15 e 24/03, na aquisição do serviço de higienização do ar-condicionado + troca do filtro da cabine, o alinhamento de direção sairá com desconto de 56% para segurados da carteira Auto e de 45% para clientes Itaú Seguros. Para clientes da Azul Seguros, o benefício será de 33%. Os demais consumidores terão 22% de desconto. A oferta é válida para utilização até 30/04/2021 para carros nacionais, leves de passeio (populares). Alinhamento de direção sujeito a condições da suspensão.

Porto Seguro Bike: de 15 a 28/03 será oferecido 15% de desconto para contratação de novos seguros para bikes e também para renovações. Pagamentos com cartão de crédito Porto Seguro ainda terão mais 5% de desconto e poderão ser parcelados em até 12x sem juros.

Carro Fácil: o consumidor que aderir ao Carro Fácil, serviço de automóvel por assinatura da Porto Seguro, ganhará 50% do valor da primeira parcela do plano em voucher na Incentive.me, onde poderá optar por resgatar em um ou mais parceiros da plataforma um desconto parcial ou integral em itens como vestuário, alimentação, games, entretenimento e combustível. A condição é válida de 15 a 22/03 para aquisição de novos planos (12 ou 24 meses) de assinatura dos veículos Nissan Kicks, VW Polo, VW Virtus e Jeep Renegade.

Consórcio: entre 15 e 21/03, quem pretende investir em um consórcio de imóveis encontrará adesão facilitada nos planos Imóvel Flex Crédito Médio e Crédito Alto, com taxa dividida em duas partes: 50% da taxa de adesão no ato, em 3x, 5x ou 12x; e 50% em até 24x.

Empresa: será oferecido 10% de desconto no seguro empresarial entre os dias 15 e 19/03. A oferta é válida tanto para seguros novos quanto para renovações de apólices de outras companhias.

Porto Faz: as contratações realizadas com o Cartão de Crédito Porto Seguro entre 15 e 19/03 ganharão até 20% de desconto. Contratações feitas com outros cartões terão desconto de 15%. Quem aderir aos serviços do serviço neste período ainda receberá mais 25% em voucher, com validade até 29/03, para uma limpeza de sofá.

Rastreador Porto Seguro para veículos: os clientes que contratarem o produto entre os dias 15 e 21/03 poderão monitorar o seu veículo pela internet com mensalidade de R$ 64. Além disso, terão instalação gratuita em domicílio.

Reppara!: para as contratações do plano de assinatura para serviços residenciais emergenciais realizadas de 15 a 19/03, serão concedidos dois meses grátis e um voucher de 25% na limpeza de sofá válido até 29/03.

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP): entre 15 e 19/03, será oferecido 10% de desconto para seguros novos ou renovações de outras companhias, exclusivamente para profissionais da saúde.

Porto Cuida: primeira mensalidade grátis e, a partir do segundo mês, a assinatura é de R$ 19,90 para ter acesso a descontos em consultas, exames e medicamentos, além de orientações médicas por telefone.

A Semana do Consumidor da Porto Seguro conta com uma estratégia de divulgação em redes sociais, mídia online e ações de oferta e comunicações dirigidas, além do engajamento dos corretores de seguros da companhia. Os produtos e serviços poderão ser contratados no link ou por meio de um corretor.

N.F.

Revista Apólice