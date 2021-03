A Porto Seguro passou a conceder novas premiações aos Corretores parceiros nos produtos Vida Individual, Vida Mais Mulher e Vida Mais Simples. Até o dia 31 de março, cada seguro com até 90 dias para o fim da vigência, se renovado e alterado para pagamento com cartão de crédito Porto Seguro ou de outras bandeiras, garante aos profissionais 50% de agenciamento extra do valor do prêmio mensal do seguro, com limite de R$ 500.

“O corretor desempenha um papel fundamental para que a sociedade entenda que o seguro de vida é parte indispensável de um planejamento financeiro e protege o bem mais precioso que temos. Quem adere ao seguro de vida após a consultoria de um profissional hoje não abre mão do produto”, diz Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da companhia. “Com essa ação, buscamos oferecer comodidade para os clientes e contribuir para que o corretor se sinta cada vez mais motivado a incluir essa solução em seu portfólio”, completa.

Além da oportunidade de obter mais segurança a curto e a longo prazo, os clientes que optam pelo produto recebem 10% de desconto ao optar pelo pagamento com cartão de crédito Porto Seguro. Para as demais bandeiras, o benefício é de 5%.

N.F.

