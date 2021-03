A seguradora chinesa de vida Ping An é a maior do mundo em ativos totais, segundo dados da Tradingsplatforms.com. A companhia, fundada em Shenzhen em 1988, possui mais de US$ 1,25 tri em ativos totais, com 190 bilhões de dólares de valor de mercado.

Ainda de acordo com a plataforma, a Ping An viu o valor da sua marca crescer 20% em 2020. Ela é a líder em seguros de vida e saúde na receita global, estimada em US$ 184 bilhões. Em fevereiro de 2021, o total de capital emitido da Ping An na Bolsa de Valores de Shenzhen na China foi listado como a quarta ação mais valiosa avaliada a 19,4 bilhões de yuans ou quase US $ 3 bilhões (taxa de câmbio de março de 2021).

O rápido crescimento da Ping An é atribuído à sua natureza, pois nasceu já intimamente ligada à tecnologia e negócios digitais. A gigante dos seguros é conhecida por ser uma incubadora para novas empresas fintechs e também investe consistentemente em seus recursos digitais de longo prazo.

Nos últimos cinco anos, a Ping An acumulou quase 500 milhões de usuários online, criou 11 novas plataformas digitais em todos os setores e aumentou seu número de agentes de seguros para 1,4 milhão, todos armados com as ferramentas e aplicativos digitais da empresa. O compromisso da Ping An de investir em tecnologias emergentes tem sido um impulsionador particularmente importante dessa expansão: agora ela direciona 1 por cento de sua receita anual – cerca de US $ 1 bilhão – para investimentos em tecnologia.

Em novembro de 2020, a seguradora detinha a 9ª maior quantidade de patentes ativas de aprendizado de máquina e inteligência artificial, totalizando mais de 3.000 patentes.

A gigante dos seguros também entrou com mais de 1120 pedidos de patente de invenção Blockchain em todo o mundo, o terceiro maior por qualquer empresa em todo o mundo. Em termos de pedido de patentes de invenção Blockchain ela fica atrás apenas de outros gigantes da indústria chinesa, Alibaba e Tencent.

K.L.

