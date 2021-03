A Liberty Seguros, parte do Grupo Liberty Mutual, anunciou a indicação de Patricia Chacon como sua nova presidente no Brasil, sujeita à aprovação regulatória. Carlos Magnarelli, o atual presidente da companhia, passa, a partir de abril, a ser o novo presidente para o mercado Andes, que abrange Colômbia, Chile e Equador.

Magnarelli atua na companhia no Brasil há quase 20 anos, passando de CFO a CEO em 2015, com uma performance excepcional. Sob sua gestão, a seguradora registrou seis anos consecutivos de crescimento acima do mercado e é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no país, além de uma das companhias mais inovadoras do setor.

Trabalhando na Liberty Seguros na última década, Patricia é atualmente head de Digital e Customer Experience para a América Latina e Europa e Diretora de Transformação para o Brasil. Graduada em Economia pela Vassar College e com mestrado em Administração de Empresas pela Harvard Business School, iniciou sua carreira na sede da companhia em Boston, fazendo a transição para o Brasil em 2013.

Com a movimentação, a seguradora reforça seu compromisso de fornecer as melhores experiências para seus clientes, parceiros e colaboradores, alavancando a expertise centenária do grupo para continuar a expansão da companhia no mercado. “Patricia é uma das executivas mais brilhantes que temos na empresa e está pronta para conduzir a companhia para o futuro ”, afirma Magnarelli.

Durante sua trajetória na empresa, Patricia liderou importantes projetos de transformação que têm contribuído para o desempenho financeiro da seguradora e para a melhoria contínua do negócio. Isso inclui o desenvolvimento do planejamento estratégico da seguradora, bem como iniciativas-chave da companhia, como o lançamento da marca Aliro, a gestão do programa de incentivo e relacionamento para corretores Cresça com a Liberty, o desenho e implantação de jornadas digitais no mercado e a evolução das práticas de inovação da organização.

Com a chegada de Patricia, a empresa pretende manter o foco no crescimento rentável, entregando ofertas que atendam à evolução das necessidades de seus clientes, corretores e colaboradores. “Foi uma honra trabalhar com o Magnarelli todos esses anos e ser indicada para liderar este próximo capítulo da seguradora. Me comprometo a continuar nosso trabalho de construir uma empresa moderna que entregue valor para todos os seus públicos, avançando na expansão da companhia no mercado brasileiro”, diz Chacon.

N.F.

Revista Apólice