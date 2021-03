Frente às principais demandas e necessidades do dia a dia dos corretores com clientes e prospects, a Omint lançou uma solução de customização para personalizar materiais de comunicação de alto impacto, destinada aos parceiros comerciais, tanto de planos médicos e odontológicos quanto de seguros de vida individual.

Com a nova ferramenta, os corretores parceiros podem customizar diferentes peças promocionais com seus dados e em seguida baixá-las e divulgá-las por seus sites, redes sociais, e-mail marketing, além de aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp. Em poucos minutos as peças são geradas com nome, telefone, site e logo da corretora.

“Essa plataforma inovadora permite que nossos parceiros comerciais tenham acesso a recursos mais personalizados para vendas e prospecções, de forma coesa e simples, porém robusta”, declara o diretor comercial e de Marketing da Omint, Cicero Barreto.

De acordo com o executivo, a ferramenta colabora para a assertividade na comunicação com clientes e prospects, indo desde um e-mail promocional a uma peça de WhatsApp com uma oportunidade única, que gera resposta imediata. “Toda essa conveniência contribui para que os corretores foquem os esforços na venda consultiva, colaborando diretamente com altos potenciais de conversão. Isso graças a uma plataforma disruptiva, moderna, que a partir de agora faz parte do dia a dia deles, e tem tudo para ser mais uma ferramenta para fechar excelentes oportunidades”, completa o executivo.

Para acessá-la, o corretor parceiro deve realizar seu login no Minha Omint.

N.F.

Revista Apólice