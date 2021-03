A Ohio National, que compõe 50% da sociedade da seguradora Centauro-ON, anuncia que seu Conselho de Administração aprovou por unanimidade uma transação estratégica com a holding Constellation Insurance, que envolverá investimentos de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) nos próximos quatro anos, sujeita a aprovação do órgão regulador local, o que irá permitir que a empresa cresça ainda mais rapidamente e com maior eficiência.

A Holding Constellation foi fundada em 2019 e tem como sócios a Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”) e Ontario Teachers ‘Pension Plan Board (“Ontario Teachers”), dois dos maiores investidores institucionais de longo prazo do mundo. O objetivo da holding é diversificar investimentos em seguradoras sólidas e com histórico de sucesso, com o compromisso de não alterar a personalidade das empresas nas quais investe, permitindo que estas possam acelerar seus projetos de crescimento orgânico e inorgânico buscando a liderança de mercado.

“Nos últimos anos, temos tomado medidas deliberadas para garantir que nosso negócio esteja bem posicionado para o futuro e que nossos segurados e associados façam parte de um empresa estável e em crescimento”, afirma Barbara Turner, CEO da Ohio National. “Em meio a um ambiente econômico desafiador, taxas de juros historicamente baixas, aumento dos custos regulatórios e pressão para todo o setor, a empresa está dando o próximo passo lógico para fortalecer os negócios com capital adicional e uma estrutura de capital mais flexível. Isso abrirá ainda mais nossas oportunidades e nos permitirá reduzir o risco enquanto investimos no crescimento futuro do negócio”, completa.

Para Ricardo Iglesias Teixeira, CEO da Centauro-ON no Brasil, esta é uma excelente notícia para o mercado local. “Termos a retaguarda de uma empresa líder como a Ohio é reconhecimento e ao mesmo tempo solidez para a companhia. A ON detém 50% do capital da nossa empresa e os investimentos que tem recebido certamente terão reflexo no mercado brasileiro, país que é um gigante primordial para desenvolvimento dos seus negócios na América do Sul”, diz. “O Brasil é o principal país da América Latina em volume de prêmios, representando cerca de 38% de toda a região, segundo relatório sobre o mercado de seguros regional referente ao ano de 2019. Os dados estatísticos fornecidos pela Susep com o acumulado em novembro de 2020 dão conta de um total de prêmios para o mercado brasileiro de aproximadamente R$ 250 trilhões. A Ohio National está atenta a todo nosso potencial”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice