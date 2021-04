Depois de comemorar o forte crescimento nas vendas em 2020, a Mitsui Sumitomo começou 2021 com força total. O canal de assessorias é um dos que nem sabe o que significa crise. “Crescemos 81% em volume de vendas no canal assessorias em 2020 comparado ao resultado de 2019. Isso representa 15% do total de produção de R$ 94 milhões em 2020, com 3 mil corretores ativos e 28 assessorias”, conta Nathalye Morelli, executiva responsável pela área. canal.

A busca por parcerias tem aumentado muito nos dois últimos anos. As assessorias em seguros são uma importante conexão de vendas no mercado, pois elas atuam para auxiliar os corretores em buscar melhores alternativas de produtos e serviços. “Trata-se de um canal estratégico para a companhia, pois entendemos que é um braço comercial para as nossas filiais, com o principal objetivo de ampliar a malha de atendimento aos corretores inexplorados”, acrescenta a executiva.

O otimismo com este canal de vendas é grande. “Queremos representar nos próximos três anos 25% do faturamento da companhia, o que significa algo próximo de R$ 500 milhões”, disse ela aos participantes da 1ª Reunião Executiva de Assessorias com a Mitsui Sumitomo, realizada no dia 25 de março. Em 2021, a meta é apostar ainda mais nas grandes capitais, como São Paulo e Belo Horizonte. “Essas regiões têm grande potencial e podemos explorar muito através das parceiras”.

​Estavam presentes sócios e donos de assessorias. “Ficamos felizes e realizados de ouvir depoimentos importantes para o nosso trabalho. Vários dos nossos parceiros disseram ter uma estratégia clara e saber onde quer chegar é o que torna a Mitsui Sumitomo ser vista como uma grande parceira”, comentou Nathalye.

Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de São Paulo), entende que as assessorias permitem duas importantes missões para o desenvolvimento do mercado segurador. A primeira é de capacitar os corretores pela prática da profissão. “Aqueles que não conhece seguro, quando levam o produto ao cliente por meio de uma assessoria acaba se capacitando na prática”, diz. A segunda missão das assessorias, segundo Camillo, é que ela fortalece um dos principais elos da cadeia produtiva, que é a distribuição. “Agradeço muito à seguradora por proporcionar às assessorias a cumprirem com suas missões”.

Fabio Basilone, responsável pela área de seguros do banco digital C6, afirmou que a Mitsui Sumitomo é uma das seguradoras que mais entendeu o benefício estratégico de atuar em conjunto com as assessorias de seguros. “Esse modelo de negócios não é uma novidade fora do Brasil ao contrário do que muitos imaginam. Aliás, em dezembro de 2020 a McKinsey publicou um relatório que entre outras coisas, indicava um crescimento de 8% ao ano no EUA e Europa nos prêmios de automóveis produzidos pelos agregadores, nome dado por lá às assessorias”, comentou. Segundo ele, os conceitos da parceria com a empresa são sempre focados na colaboração, construindo mutuamente alicerces operacionais, técnicos e comerciais, avançando sobre novas regiões geográficas e novos produtos. “Todo seu corpo executivo está alinhado com essa evolução, o que tem dado consistência às implementações que vem sendo feitas”.

Ricardo Montenegro, da Assessoria Montenegro, que está no mercado de seguros há 40 anos sendo 25 com a assessoria, afirma há bons motivos para ter a seguradora como parceira. “Os principais motivos do sucesso da companhia no segmento de assessorias é sem dúvida nenhuma a escolha de seus parceiros bem como o relacionamento que as assessorias têm com as áreas técnicas. Isso nos traz agilidade na negociação e na busca pelo fechamento do bom negócio”, afirmou ele, que atua na Zona Norte de São Paulo, com seguros de riscos empresariais e automóvel.

N.F.

Revista Apólice