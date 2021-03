A partir de hoje, 1º de março, os corretores de seguros e funcionários de corretoras poderão participar de uma campanha de incentivo inédita da MetLife. A “Vida Protegida, grana garantida!” será realizada até o final deste ano e será focada no seguro de vida individual. Veiculada por meio dos canais oficiais da companhia, ela terá fases que engajarão os profissionais com créditos em cartão pré-pago para compra de produtos, experiências e até viagens. Ao final do ano, haverá ainda uma “premiação master” que contemplará os melhores corretores.

A campanha principal premiará os corretores e seus funcionários pelo valor de prêmio fechado e também pelo número de propostas realizadas. Será emitido um cartão pré-pago e, mensalmente, serão entregues os valores correspondentes a cada comissão, que poderão ser usados como forma de benefício com os parceiros da companhia.

Para começar o projeto, será feita uma “campanha relâmpago”, entre março e abril, que ocorrerá paralelamente à principal. Nessa primeira etapa, corretores e funcionários que se cadastrarem para participar da campanha no Cotador Online da MetLife serão recompensados com um voucher de até R$ 50,00 para uso no aplicativo de delivery iFood.

“A MetLife busca estar cada vez mais próxima de seus colaboradores e parceiros, com objetivo de ajudar seus clientes a cuidarem de seu futuro e, consequentemente, de suas famílias. Estar ao lado dos corretores e funcionários de corretoras, que são fundamentais nesse processo, torna a cadeia de vendas mais saudável, motivadora e positiva para todos”, afirma João Levandowski, diretor de Negócios da seguradora.

N.F.

Revista Apólice