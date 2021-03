Apresentar os fundamentos teóricos e refletir de modo prático as mudanças na indústria do seguro no momento vivente, especialmente em razão dos impactos das tecnologias disruptivas. Esta é a proposta do MBA Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação, que será ministrado pela ENS a partir de 19 de abril.

O programa, que está com inscrições abertas, fornece em aulas online ao vivo conhecimentos nas atividades relacionadas a contratos de seguro, direito securitário, inovação, governança corporativa, compliance e controles internos, seguros de pessoas, de automóveis, de responsabilidade civil, cibernéticos, entre outros. A pós-graduação é voltada a graduados em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Contabilidade, Tecnologia da Informação e Gestão.

O curso está dividido em três módulos independentes, cada um com cinco disciplinas de 24 horas. Alunos que fizerem o programa completo recebem certificado de especialista, e aqueles que optarem por módulos independentes, obterão certificações parciais.

O MBA conta com corpo docente formado por professores que são advogados, com titulação de especialistas e mestres, atuação no setor de seguros e experiência prática para contribuir com valiosos aportes teóricos.

As matrículas podem ser feitas até 5 de abril, sendo que as efetuadas até 19 de março terão direito a 5% de desconto no valor total do curso, que pode ser dividido em 20 parcelas de R$ 625,48.

Os interessados podem obter mais informações e efetuar inscrições no link, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 2739-1049 e (21) 3380-1053.

N.F.

Revista Apólice