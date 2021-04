A Companhia de Estágios acabou de anunciar a abertura de inscrições para o Programa de Trainees da Marsh, consultora de riscos e corretagem de seguros. São 15 vagas, com previsão de início em junho deste ano, e os candidatos precisam ter concluído o curso entre junho de 2019 e dezembro de 2020.

Podem participar do processo seletivo recém-formados nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Direito, Ciência Atuarial, Estatística, Matemática ou correlatas. A Marsh pede conhecimento no Pacote Office avançado e inglês fluente. Espanhol será um diferencial.

Entre os benefícios estão: salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, participação nos lucros, previdência privada e bônus por metas.

As vagas são para atuação em diversas regiões na qual a Marsh atua. Por enquanto, a empresa está com todos os funcionários trabalhando 100% home office e sem previsão de retorno ao modelo presencial. O Programa de Trainees da Marsh tem duração de 18 meses, distribuídos da seguinte forma: 70% de foco no trabalho, 20% no relacionamento e 10% em capacitação técnica.

As inscrições para o Programa de Trainees da Marsh 2021 ficam abertas até 18 de abril pelo link.

N.F.

Revista Apólice