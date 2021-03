Dez anos após ser nomeada a primeira mulher presidente de uma seguradora no Brasil, Marcele Lemos assume uma nova missão a partir de 01 de maio de 2021, o cargo de COO América do Norte da Coface. “É um grande desafio, que encaro com muita determinação e honra. A Coface North America é a segunda maior região em termos de faturamento, fora da Europa e ocupa o segundo lugar no mercado americano. Tenho como um dos principais objetivos estratégicos consagrar a região como o primeiro player, por meio do desenvolvimento de novos nichos de atuação”, explica a executiva.

Durante sua gestão como CEO no Brasil, Marcele manteve a companhia como a número um no mercado de seguro de crédito; conseguiu atingir excelentes resultados nos períodos de crise; implementou diversas estratégias organizacionais; ajudou no desenvolvimento de um novo perfil de gestão entre os executivos da empresa ao criar uma nova cultura organizacional para os colaboradores. Além disso, a executiva implantou políticas inclusivas que garantem a igualdade de gênero e diversidade e implementou um novo modelo de trabalho a distância para os colaboradores, transformando o escritório em um local de co-criação e aprendizagem.

“É muito gratificante olhar para trás e ver tudo que conseguimos construir nesses anos todos de trabalho no Brasil. Tenho sorte de sempre ter tido uma equipe empenhada, dedicada, que sempre esteve ao meu lado e me apoiou. Encerro um ciclo próspero, que não construí sozinha, tenho muita gratidão pela equipe que tive ao meu lado”, comenta Marcele. “Espero contribuir para o desenvolvimento estratégico da América do Norte com a implementação do plano estratégico da Coface Build to Lead. Vou comandar o processo de transformação para toda a região, potencializando o foco no cliente. Acredito que tenho muito a contribuir ao levar toda minha experiência adquirida no grupo ao longo dos anos, onde trabalhei para aumentar nosso market share por meio de iniciativas estratégicas”, finaliza.

