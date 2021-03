Mesmo em um ano desafiador como foi o de 2020 com todos os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia, a MAG Seguros manteve seus bons resultados. A companhia teve um crescimento de 12% das Receitas de Prêmios e Contribuições, superando R$ 1.6 bilhão. No ano passado, a empresa alcançou ainda o crescimento de 60% em novas vendas de coberturas de riscos, principalmente individuais. As Provisões Técnicas líquidas de resseguro totalizaram R$ 1.3 bilhão e o Lucro Líquido da seguradora foi de R$ 58,1 milhões.

“Os resultados registrados em 2020 estão em linha com os objetivos da companhia para o ano, principalmente devido aos efeitos da pandemia. O ótimo desempenho é reflexo do nosso contínuo investimento em tecnologia e inovação, além da dedicação dos nossos colaboradores, corretores e da confiança da sociedade em uma marca tão forte como é a da MAG”, comenta Raphael Barreto, CFO da empresa.

Para 2021, a seguradora espera manter o seu forte ritmo médio de crescimento anual de 20% registrado nos últimos 15 anos. A companhia também tem como objetivo expandir e fortalecer ainda mais os seus canais de distribuição e o seu amplo portfólio de soluções para novos nichos. A companhia também intensificará cada vez mais as ações de conhecimento de marca por meio dos patrocínios como o da Copa do Brasil 2021 e dos Esportes Olímpicos do Flamengo.

Mais motivos para celebrar

Por mais um ano, a companhia, que conta com mais de 1.300 colaboradores em todo o Brasil, figurou em 4º lugar entre as melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro, segundo o Great Place to Work. A MAG Seguros ainda figurou na lista entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e nos rankings GPTW Mulher e de companhias do mercado financeiro.

No aspecto de inovação, a companhia foi novamente reconhecida pela publicação Época 360, ficando em 3ª colocação no mercado de seguros. Vale destacar que, em setembro, a empresa se destacou como a terceira organização mais inovadora no segmento de Seguros e Planos de Saúde, segundo o Prêmio Inovação Brasil, do Valor Econômico com a PwC e na 77ª posição na lista das 150 companhias mais inovadoras do país. Já pelo ranking Empresas Mais, do Estadão, a MAG Seguros ocupou o 8º lugar na categoria Inovação no setor de Seguros, Capitalização e Fundos de Investimento.

Também na Época 360, a seguradora foi destaque, pelo segundo ano consecutivo, na dimensão Governança Corporativa, figurando na 2ª colocação no mercado de seguros. Ainda neste quesito, pelo estudo do Estadão, a seguradora ficou em 5º lugar no ranking de Governança Corporativa no setor de Seguros, Capitalização e Fundos de Investimento.

N.F.

Revista Apólice