A Liberty Seguros, atenta aos pedidos de seus clientes e corretores parceiros, anunciou novidades que vão facilitar o contato e a proximidade com a seguradora a partir de março.

Com o objetivo de agilizar ainda mais o atendimento no momento em que o cliente mais precisa, a companhia adicionou mais uma funcionalidade em seu aplicativo, que já contava com a solicitação de assistências 24hs para veículos e residências. Agora, o segurado que passar por um acidente de colisão, poderá também abrir um aviso de sinistro totalmente online pelo app, que foi remodelado para proporcionar a melhor experiência mobile.

Basta fazer o login no aplicativo com CPF e senha, selecionar a opção “Acidentes ou assistência”, seguir para “Sinistro Auto” e pronto, o cliente será direcionado para abrir seu sinistro, informando os dados da ocorrência e poderá fazer upload das fotos e documentos necessários como também escolher a oficina referenciada para os reparos. Após receber o protocolo com o número do sinistro aberto, o cliente poderá acompanhar o andamento do seu sinistro através do portal Meu Espaço Cliente.

Ainda pensando na digitalização e na simplificação de processos para melhorar a experiência do cliente, a Liberty lança uma nova funcionalidade no Meu Espaço Cliente: o pagamento via PIX. Agora é possível alterar a forma de pagamento e gerar um QR Code para a transferência automática.

“Seguimos no nosso objetivo de oferecer canais e produtos cada vez mais digitais e alinhados às expectativas de nossos segurados, gerando diferenciais que nossos corretores podem destacar em suas vendas e nos mantendo cada vez mais próximos dos nossos clientes e parceiros de negócio”, comenta Dennis Milan, Diretor de Operações e Sinistros da seguradora.

Para conferir o passo a passo do processo, clique aqui. O app da Liberty está disponível na versão IOS e Android ou também pelo site Meu Espaço Cliente.

N.F.

Revista Apólice