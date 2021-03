A Liberty Seguros lançou expansões em quatro de seus produtos da categoria Vida Individual: Vida Perfil, Vida Especial, Vida Mais Tranquila e Acidentes Pessoais Individuais. Com a novidade, que faz parte do investimento da companhia para ampliar sua presença no segmento de Vida e atender às necessidades dos segurados, cada um dos produtos contará com novas coberturas e serviços que os tornam ainda mais completos.

“Essa expansão no nosso portfólio faz parte do nosso constante trabalho para crescer no setor de Vida, para que os nossos clientes possam aproveitar o que a vida tem de melhor com tranquilidade e contar sempre com a companhia” afirma Alexandre Vicente, diretor de Seguros de Pessoas da Liberty.

Vida Perfil

O Vida Perfil é um produto mais personalizado, com o valor do seguro calculado de acordo com os hábitos do cliente. e que agora conta com duas novidades. A primeira é a Assistência Einstein Conecta, um serviço de orientação médica online que oferece acesso aos atendimentos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein pelo celular ou pelo computador, além da tranquilidade e segurança de ter à sua disposição um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A outra mudança é o novo plano Doenças Graves, que passará a oferecer coberturas para até 30 tipos diferentes de doenças, entre elas doença de Hodgkin, anemia aplástica, distrofia muscular, queimaduras severas, lúpus eritematoso sistêmico e síndrome de Guillain-Barré. Anteriormente, o plano cobria até 24 doenças.

O produto também disponibilizará mais duas novas assistências opcionais para contratação: a Assistência Psicológica e Assistência Convalescência, que fornece um suporte na readaptação do segurado em caso de invalidez.

Vida Especial

O Vida Especial é um produto completo, com coberturas feitas para proteger toda a família. Com a alteração, o produto passará a oferecer uma opção de franquia de 7 dias de DIT (Diária de Incapacidade Temporária), com a qual clientes recebem um valor em dinheiro em caso de afastamento do trabalho após sofrer um acidente ou doença.

Além disso, clientes Vida Especial poderão contratar a cobertura de DIH (Diária de Internação Hospitalar) por acidente ou doenças que levem a internação, incluindo UTI e despesas médicas, hospitalares e odontológicas (DMHO) por acidente.

Outro diferencial incorporado ao produto é a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente Majorada, que oferece indenização em caso de acidentes que causam a perda ou redução de movimentos de um membro do corpo essencial para exercício da profissão, disponível para alguns profissionais como médicos, dentistas, professores, engenheiros, músicos dentre outros.

Vida Mais Tranquila

Já o Vida Mais Tranquila é um seguro com valor mais acessível, custando a partir de R$9,90 por mês. Agora, o produto passa a oferecer opção de assinatura eletrônica, em que o cliente recebe a proposta da Liberty via e-mail e pode assinar do conforto e segurança de sua residência. Outra novidade é a nova opção de pagamento disponível via boleto à vista.

Acidentes Pessoais Individuais

A companhia também anuncia novidades na cobertura de Acidentes Pessoais Individuais, produto que traz tranquilidade contra imprevistos e, além de tudo, cabe no bolso dos consumidores, custando a partir de R$ 15,00 por ano.

Com a reformulação, o produto passa a ter uma opção de franquia reduzida de sete dias para a cobertura de DIT (Diária de Incapacidade Temporária), cobertura ampliada para casos de IPA (invalidez permanente total ou parcial por acidente) Majorada e DIH (Diária de Internação Hospitalar) por acidente que inclui internação, incluindo UTI, além da Assinatura Eletrônica.

O produto também incluirá a nova Assistência Convalescência dentre tantas outras opções de serviços disponíveis para contratação no produto.

Vantagens para os corretores

O investimento da Liberty Seguros no setor de Vida não se restringe apenas aos clientes. Recentemente a companhia lançou sua nova campanha 360, a “Cresça com o Vida”, com o objetivo de desenvolver, reconhecer e ampliar os conhecimentos dos corretores parceiros nesse segmento.

Ao longo do ano, a campanha funcionará como um guia que consolida todas as iniciativas para apoiar os corretores a crescerem suas vendas no segmento de Vida.

