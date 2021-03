A estética e o bom estado de um automóvel são sinônimo de cuidado e, inclusive, uma condição importante avaliada no momento de uma negociação. Porém, às vezes, acionar o seguro do carro para garantir essa manutenção pode não compensar devido ao valor da franquia e ao desconto na classe de bônus. A HDI Seguros possui um serviço inédito que oferece Reparo Abaixo da Franquia, desenvolvido em parceria com a Autoglass. Com ele, avarias decorrentes de colisões que danifiquem peças de plástico externas ou a lataria do automóvel podem ser reparados com mão de obra gratuita quando o custo for inferior ao valor da franquia do casco, sem alterar o bônus do segurado.

Além disso, se as peças não puderem ser reparadas, o segurado participa com o fornecimento delas, tendo garantido o serviço de instalação pela seguradora, até mesmo nos consertos mais simples. “Depois de quase dois anos com essa cobertura no mercado, posso afirmar que acertamos ao desenvolver o Reparo Abaixo da Franquia. Nesse período, temos registrado um retorno bem positivo dos clientes, o que é resultado do nosso investimento na relação com o segurado e do entendimento do que é relevante para ele”, afirma Marcelo Moura, diretor de Auto, Massificados & Analytics da companhia.

Para acionar o serviço, os segurados dos produtos HDI Auto Perfil, HDI Auto Funcional e HDI Flex que possuem a cobertura contratada devem recorrer aos telefones 3003-5390, para regiões metropolitanas, e 0800-434-4340, para as demais regiões.

Balanço

O serviço é oferecido há quase dois anos ao mercado. De acordo levantamento da empresa, os principais reparos acionados, de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, foram referentes a reparos e pinturas nas laterais e para-choque dos veículos, o que representa 85% do volume.

“A companhia comprovou seu pioneirismo com o lançamento da cobertura do Reparo Abaixo da Franquia, oferecido para o nosso segurado, em parceria com a Autoglass. Sabemos que 75% das colisões são dianteiras ou traseiras, sendo que as peças dessas partes, às vezes, não atingem o valor da franquia. Após quase 2 anos de lançamento, ficou claro para nós o quanto a cobertura agrega valor à contratação do seguro, uma vez que possui um preço baixo, levando em conta a conveniência que ela proporciona aos clientes”, ressalta Moura.

