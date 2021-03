A H & H Corretora de Seguros, especializada na comercialização de seguros pela internet, está reforçando a sua equipe. A empresa conta com uma equipe formada por mais de 50 parceiros e colaboradores qualificados, sendo comandada por um time de gestores e líderes que contam com 30 anos de experiência em atuação no setor de seguros. As contratações são decididas pelo CEO, Richard Furck, que acompanha todas as etapas do processo seletivo, avaliando todos os detalhes que possa agregar para a expansão dos negócios.

Com oito anos de experiência no setor de seguros e passagens pela Prudential do Brasil e Mapfre Seguros, Fernando Hiroshi Mitome é o novo head de Vida e Previdência da corretora. Como especialista em seguro de vida e previdência privada, o executivo é formado em Comércio Exterior com pós-graduação em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas. Ele vai atuar na comercialização de seguro de pessoas.

Outro executivo que se junta a equipe é Júlio César Antonaglia, head de Saúde e Benefícios. Com 25 anos de experiência no mercado de seguros, é especialista em gestão de equipes de vendas, foi Gerente Comercial em diversas operações de seguros, com vasta experiência na atuação em concessionárias, onde atingiu melhores resultados de vendas por vários anos consecutivos.

Os novos gestores terão a missão de trabalhar com vendas cruzadas, aliando conceitos de Neuromarketing, Digitalização de processos em vendas, Marketing Digital e acima de tudo, na avaliação em excelência no que diz respeito ao conhecimento das necessidades dos segurados. O Cross Selling será uma metodologia que norteará todo o modelo de negócios da corretora.

N.F.

Revista Apólice