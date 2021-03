O Grupo Delta acaba de se aproximar ainda mais do público do interior de São Paulo. A marca inaugurou a sua nova regional na cidade de São José do Rio Preto, levando para a região todo o portfólio de produtos, que vão desde a assistência 24 horas, sistemas de rastreamento de veículos e a plataforma de gestão de frotas, que conta com tecnologia própria. A nova unidade fica localizada no Iguatemi Business (Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000, Sala 512).

Com a novidade, conforme explica Rafael Carvalho, líder Regional SP Interior da empresa, a grande São Paulo, o interior do estado e o Triângulo Mineiro passam a ter um canal mais próximo para acesso aos mais modernos serviços de gestão e tecnologia para frotas de todos os tipos, com uma experiência personalizada para cada cliente e resposta imediata nas soluções. “Chegamos em Rio Preto com todos os produtos do portfólio Delta para ativar a base de corretores e gestores de frotas. Temos uma sólida reputação enquanto facilitadores neste ramo e, agora, uma estratégia comercial muito estruturada para colocar em prática junto a seguradoras, locadoras, grandes frotistas, dentre outros canais deste mercado”, destaca.

O responsável pela gestão da nova regional ainda destaca pontos do atendimento que elege como fundamentais na apresentação da Delta ao público local: flexibilidade, credibilidade, agilidade nos processos e construção de oportunidades de forma simplificada. “Estamos em uma cidade estratégica do polo logístico e a companhia, sincronizada com essas regiões de acesso, chega como um facilitador para o canal do corretor, especialmente aqueles especialistas em frotas e os que queiram levar um atendimento mais estruturado, dinamizado e próximo aos seus clientes de qualquer área do transporte”, afirma Carvalho.

O CEO do Grupo, Nícolas Galvão, ressalta o crescimento dos setores de transporte e logística da região de Rio Preto e do Triângulo Mineiro. “É gratificante ver que a Delta se consolidou, mas ainda sentíamos a necessidade de estar mais próximos dos corretores, das transportadoras e dos parceiros, especialmente em razão da pandemia. Temos nossa origem em Porto Alegre e uma atuação de abrangência nacional, porém decidimos que a região Sudeste e Centro-Oeste ganharia alguém mais próximo, que agilizasse esse relacionamento entre a empresa e os participantes do mercado”, declara.

Galvão ainda antecipa mais uma fase importante de expansão do Grupo no Brasil: inspirada pela nova regional, a marca pretende, ainda, abrir mais seis regionais até o final deste ano. “Essa é a primeira, um piloto da Delta nesse modelo de regionais para nos trazer mais aproximação no mercado. Pretendemos viabilizar e tornar esse modelo bem alinhado para investir em unidades similares. Queremos, cada vez mais, levar para aos corretores de seguros e parceiros as soluções completas da companhia, além da assistência e oferecendo tecnologia de ponta a ponta na gestão de frotas, na telemetria e em sistemas para o ramo do transporte”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice