O Grupo AXA anunciou a implantação do modelo Smart Working, que será aplicado a todas as unidades até 2023. O objetivo é avançar no conceito para além do trabalho híbrido, aplicando as melhores práticas de gerenciamento do tempo e das atividades dos colaboradores. A decisão da companhia vem ao encontro das demandas da própria equipe: em pesquisa realizada globalmente, 90% indicaram o desejo de atuar em um modelo que fortaleça o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No Brasil, esse número é de 98%.

“Nós já vínhamos implementando esse formato antes da pandemia e, agora, vamos aprofundar o tema. Não se trata apenas sobre trabalhar em casa ou no escritório, é um novo modelo mental a ser desenvolvido, com mais mobilidade de horários e novos modelos de compartilhamento de conhecimento e tarefas. Nosso escritório vai funcionar como uma âncora da nossa cultura, para nos ajudar a construir nossas relações de trabalho e inspirar uns aos outros, mantendo nosso senso de pertencimento, de sermos One AXA”, afirma Alexandre Campos, Diretor Executivo RH, Jurídico, Compliance e Responsabilidade Social

Com a adoção do modelo, unidades da AXA em vários países vão compartilhar aprendizados e experiências, para definir em conjunto uma visão sobre como trabalhar no futuro, quando a crise sanitária tiver terminado.

N.F.

Revista Apólice