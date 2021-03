O IRB Brasil RE anunciou que Facundo Jorge Montenegro vai comandar as operações do ressegurador no escritório de Buenos Aires, na Argentina. Com mais de 40 anos no mercado, a maioria deles dedicados ao setor financeiro e de seguros, principalmente patrimoniais e de pessoas, o novo diretor vai atuar diretamente com a vice-presidente executiva de Resseguros da empresa, Isabel Blazquez Solano.

“O IRB está entre os dez primeiros resseguradores do mercado argentino. Para ampliar nossa participação, teremos foco no apoio aos clientes, visando a geração de negócios mais rentáveis. Vamos alinhar nossa atuação às necessidades do mercado, criando sinergias e identificando oportunidades de melhoria e inovação”, afirma Montenegro, destacando que o escritório atuará no mercado argentino e também no Chile, Paraguai e Uruguai.

Especialista em Seguros de Danos e Responsabilidades, Montenegro atuou como presidente executivo na Companhia de Seguros La Occidental e também na Zurich Seguros, ambas na Venezuela. Teve ainda passagem na Liberty, na Argentina, como diretor técnico de patrimoniais. Recentemente, fazia parte da equipe da Generali Brasil Seguros, na diretoria Técnica, Operacional e de TI, onde permaneceu por dois anos.

N.F.

Revista Apólice