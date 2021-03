A Essor Seguradora e a insurtech Bike Inspec celebram uma nova parceria voltada para a distribuição do seguro bikes aos corretores de seguros.

O seguro está disponível no Portal do Corretor da Seguradora, que permite a cotação e emissão de forma digital. Voltado para bikes urbanas, mountain bikes, speed, elétricas e até mesmo patinetes ou scooters elétricas, sua contratação poderá ser feita para Bikes com valor entre R $1.000,00 e R $75.000,00. Nosso diferencial será o atendimento aos corretores de seguros.

“A Bike Inspec possui especialização única no mercado de bikes atuando há mais de 10 anos no segmento, desde a elaboração de produtos até a liquidação de sinistros. Queremos assegurar que os corretores parceiros tenham tranquilidade para vender e a satisfação dos clientes garantida”, destaca Henrique Sacilotto, CEO da Bike Inspec. “Esta parceria com a Essor, uma seguradora voltada à inovação e parcerias, resulta em um excelente produto e serviço ao nosso mercado, pois temos a certeza que a empresa pensa em distribuir o produto com parceiros distintos e diferenciados”, complementa o executivo.

O corretor realiza a cotação em poucos cliques e pode escolher as coberturas que melhor atendam a necessidade de seus clientes, como as coberturas para roubo ou furto qualificado, acidentes, danos a terceiros, entre outras. Pela plataforma, o corretor gerencia toda a sua carteira de clientes. Como se trata de uma venda especializada, a Bike Inspec fará todo o apoio consultivo pré/ pós venda e em casos de sinistros.

“A importância deste tipo de mobilidade aumenta a cada dia e os corretores de seguros contam com um produto completo, mas também pensado para os corretores venderem com eficiência. “Sabemos que o mercado é muito carente, quando se fala de especialização e atendimento. Somos focados em excelência de serviço e em conjunto com a Bike Inspec, temos a certeza que atenderemos da melhor forma e com a mais rápida solução”, destaca Roberto Uhl, head de Canais Digitais da Essor.

O seguro de bikes está alinhado à estratégia da companhia de prover soluções para seguros de nicho através de parceiros especialistas. Desta forma a seguradora vem crescendo de forma consistente e rentável desde que iniciou suas operações em 2012.

“Estamos muito confiantes com este produto. Além de promovermos uma experiência digital com uma insurtech, trata-se de um produto da nossa linha de energia limpa, que é um segmento que estamos buscando soluções e proteções diferenciadas, assim como já fizemos com o seguro de placas solares fotovoltaicas” finaliza Uhl.

