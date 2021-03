Em reuniões extraordinárias do Conselho de Administração, realizadas nos dias 23 e 29 de março de maneira remota, a direção da ENS (Escola de Negócios e Seguros) promoveu diversas mudanças no alto escalão da Instituição. Nos encontros, foram definidos seis novos membros para o Conselho de Administração, o que significa uma total renovação do quadro, e eleitos novos presidente e vice: Lucas Vergilio e Antonio Carlos de Melo Costa, respectivamente.

As indicações para o Conselho de Administração foram feitas por representantes das mantenedoras da Escola, a CNseg e a Fenacor, e valem para o período de 2021 a 2024. Dos seis novos membros, três já contribuíam com a ENS compondo os comitês de Investimento e Acadêmico.

No caso da presidência, Robert Bittar manifestou interesse em não renovar seu mandato, que terminou neste mês de março. “Foram 16 anos dedicados às causas do ensino do seguro. Hoje, a Escola de Negócios e Seguros é uma instituição madura e com um modelo de governança muito bem definido e robusto. Esta renovação é oportuna, pois chega em um novo momento vivido pela organização. Tenho convicção de que ela irá superar os recentes desafios, pois conta com diretores do mais alto nível, professores com titulação inquestionável e um corpo de colaboradores extremamente competente e comprometido”, declarou Bittar.

Com mandato até 2024, o deputado federal, vice-presidente da Fenacor e presidente do Sincor-GO, Lucas Vergilio, se torna, aos 33 anos, o mais jovem presidente da história da ENS. Nascido em 1987, em Goiânia (GO), Vergilio é corretor de seguros e se formou em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás. Ele terá como vice-presidente Antonio Carlos de Melo Costa, que atualmente preside o Sindseg-RJ/ES.

Os quatro diretores da ENS estão mantidos: Tarcísio Godoy (diretor geral), Maria Helena Monteiro (diretora de Ensino Técnico), Mario Pinto (diretor de Ensino Superior) e Paola Casado (diretora Administrativo-Financeira).

Confira como ficou a composição dos dois conselhos da ENS:

Conselho de Administração

– Alexandre Henriques Leal Neto;

– Antonio Carlos de Melo Costa;

– Érico José Melo Nery;

– Henderson de Paula Rodrigues;

– Lucas Vergilio;

– Solange Beatriz Palheiro Mendes.

Conselho Fiscal

– Arnol Lemos Filho;

– Gianni Moreira Leitão;

– Laenio Pereira dos Santos;

– Paulo Fernando Mattar;

– Paulo Henrique Mendes Annes.

N.F.

Revista Apólice