Por que os criminosos cibernéticos estão mudando suas técnicas para obter lucros ilegais? Quais são as ferramentas indicadas para proteção das empresas no mundo digital? Para responder essas e outras perguntas, a ENS lançou o curso de extensão Cyber Security para Gestores, desenvolvido em parceria com a IBM.

Com início previsto para 27 de abril, o programa irá analisar como as principais indústrias estão reagindo às ameaças relacionadas à segurança da informação e quais as tendências para este segmento. O curso é indicado a gestores de empresas que precisam estar atentos às vulnerabilidades de dados, independente da área de atuação, a fim de garantir a continuidade do negócio com total confiabilidade.

Entre os assuntos propostos estarão as etapas necessárias para proteger as organizações contra os crimes virtuais e as ferramentas e processos internos de conscientização. Os alunos também conhecerão práticas do mundo real em metodologias e estruturas críticas de modelagem de ameaças.

Serão realizados ainda debates de cenários de representação de Cyber Security e as legislações que impactam o mundo da segurança da informação: LGPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, Resoluções do Bacen entre outras.

Coordenado por Edval Tavares, consultor da área de Tecnologia da Informação e professor da ENS, o curso é ministrado pelos docentes Rogerio Vergara, que possui mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e internacional de seguros e atuou junto a grandes seguradoras, corretoras e empresas prestadoras de serviços ao mercado; e Claudio Macedo Pinto, diretor da APTS e profissional da área de seguros desde 1987.

Composto por 24 horas/aulas, o curso será integralmente online, com aulas ao vivo transmitidas a partir da Sala do Futuro, e tem como pré-requisito ensino superior completo. Uma novidade é que os alunos poderão utilizar por um mês, a partir do início do curso, o espaço de inovação colaborativo Nuv.ens, localizado em São Paulo (SP).

Mais informações estão disponíveis no link, onde também serão feitas as inscrições.

