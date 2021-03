Com a nova onda da pandemia se acentuando, a DynamicCare vê redobrar sua responsabilidade dentro das empresas clientes. Seja por meio do desenvolvimento de programas sustentáveis de qualidade de vida, que englobam cuidados com a saúde emocional, bem-estar, na esfera social e jurídica do colaborador e de seus familiares, seja como facilitador das solicitações por recursos médicos e de excepcionalidade, que aumentam dia a dia.

“Temos investido muito em educação em saúde, sempre com uma visão humanizada e sobretudo acolhendo o colaborador e sua família nessa fase tão complicada, para que ele possa, dentro do possível e desse novo cenário, manter a qualidade de vida e a produtividade. Temos registrado um aumento de cerca de 40% nas solicitações dos nossos clientes e para isso temos nos preparado muito, ampliando a equipe e investindo em treinamento, capacitando a nossa operação em todo o território nacional”, explica Leandro Almeida, fundador e sócio-diretor DynamicCare Benefícios.

A estratégia tem mostrado estar na direção certa, prova disso é que, mesmo em tempo de crise, a empresa deve consolidar o crescimento de 10% no primeiro trimestre do ano. “Mais do que um número, esse dado representa que apostar na humanização do processo e no olhar próximo e personalizado para cada cliente tem ajudado a cumprir não apenas a missão da Dynamic, mas a minha enquanto indivíduo: acolher e estar disponível pode transformar realidades”, finaliza o executivo.

N.F.

