A Mapfre anunciou Diego Bifoni como novo diretor territorial para o estado de Minas Gerais. O executivo chega à região, extremamente estratégica para a companhia, com a missão de ampliar a cultura de seguros à população e estreitar, ainda mais, o relacionamento com distribuidores locais. “Assumir esta posição é um desafio profissional muito grande, ainda mais em MG, uma região com grande potencial para o setor segurador”, afirma. “Estou muito entusiasmado em criar uma bela história junto aos corretores e parceiros da região”, complementa o executivo.

Bifoni iniciou sua carreira na Mapfre em 2005, atuando como assessor comercial em Maringá (PR). Após três anos no cargo, foi promovido a gerente para a sucursal de Presidente Prudente (SP). No fim de 2013, assumiu um novo desafio na companhia em Bauru (SP), onde atuou como gerente até 2018, ano em que foi convidado a retornar ao Paraná. Desde então, Diego atuava como especialista em Seguros Gerais, sendo considerado uma referência do setor paranaense, até aceitar o desafio para assumir a diretoria territorial de Minas Gerais.

N.F.

Revista Apólice