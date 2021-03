Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, 08 de março, seguradoras estão oferecendo uma série de promoções e novidades nas coberturas do seguro como forma de homenagear, valorizar e reconhecer esse público, que tem uma participação cada vez maior na busca por proteção nos mais diversos segmentos. Veja algumas dessas ofertas:

Bradesco Seguros

Confira as ofertas disponibilizadas pela companhia válidas até o fim do mês:

Auto Mulher: A seguradora oferece 10% de desconto aplicados em novos contratos ou renovações desse produto;

Seguro Residencial: Também terá 10% de desconto nos novos contratos e renovações;

Seguro de Vida: A partir do dia 08/03, será lançado o novo produto desse segmento, totalmente pensado para o público feminino. A apólice oferece cobertura de morte, morte acidental, diagnóstico de câncer de mama e ginecológico, doenças congênitas de filhos, além de assistências como: Médico Amigo da Mulher e outros benefícios.

Para Leonardo Freitas, diretor da Organização de Vendas da empresa, essa é uma oportunidade de prestigiar um público que tem cada vez mais espaço em todos os setores da economia. “O público feminino representa hoje a maior parcela da força de trabalho e tem em seu DNA a proteção da família. Boa parte do planejamento financeiro dos lares brasileiros está nas mãos das mulheres, que buscam garantir proteção e tranquilidade não somente para si mesmas, mas também para os que delas dependem, principalmente os filhos”, destaca.

Seguros Unimed

A companhia anunciou novidades no Unimed Mulher, o seguro de vida com benefícios e assistências pensadas exclusivamente para as necessidades do universo feminino: saúde, segurança e autocuidado. No mês dedicado a elas, a companhia agrega ao produto a cobertura para diagnósticos confirmados de câncer em todo o aparelho ginecológico, além das mamas. Além disso, caso a segurada necessite afastar-se de suas atividades profissionais por conta de algum acidente, é possível solicitar Diárias por Incapacidade Temporária (DIT) e Diárias de Internação Hospitalar (DIH), garantindo apoio financeiro à família em um momento inesperado.

“ A empresa acompanha de perto as mudanças sociais e realiza melhorias constantes em suas soluções em seguros para atender às expectativas do mercado. No caso do Unimed Mulher, sabemos a representatividade delas na sociedade e na composição da renda familiar. Por isso, a relevância de pensarmos em produtos personalizados, com foco na saúde, no bem-estar e na proteção da mulher e toda a sua família”, avalia a gerente de Desenvolvimento de Produtos da seguradora, Fabiana Galli.

O seguro Unimed Mulher também contempla assistências opcionais, entre elas: nutricional, psicológica, Pet e orientações para check-up automotivo. A segurada também terá acesso ao suporte residencial e a descontos em salões e estabelecimentos de saúde e beleza, sem custo adicional.O produto ainda contempla o pagamento do capital contratado em caso de morte (natural ou acidental) ou invalidez permanente total ou parcial da titular da apólice.

