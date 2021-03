O CVG-RS (Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul) começa o ano trazendo novidades para o mercado de seguros. No dia 22 de fevereiro, os associados da entidade elegeram a presidência e a diretoria para o biênio 2012-2022. A presidente Andreia Araújo e o vice-presidente Clodomiro Dornelles foram reconduzidos aos cargos, liderando assim a entidade pela próxima gestão.

A diretoria, que conta com a participação de executivos que já vinham nesta caminhada, agregou novos integrantes, entre profissionais e corretores de seguros do mercado gaúcho, mantendo firme o propósito de continuidade dos trabalhos iniciados em 2018 e assumindo o compromisso de fortalecer cada vez mais as ações voltadas à educação, interiorização e expansão da entidade. Para tanto, lança oficialmente, já na primeira semana do mandato, o “CVG-RS Sem Fronteiras”, um programa que visa abrir espaços e criar conexões, com o intuito de dialogar sobre questões pertinentes ao setor de seguros com todo o Rio Grande do Sul e demais Estados do Brasil. Conversas abertas darão enfoque a diversos temas, personagens e contextos relevantes para o segmento no país, com o objetivo de compartilhar vivências e ensinamentos entre os mais experientes e as novas vozes no mercado.

Para Andreia, o momento requer união, educação e compartilhamento. “Fico muito feliz por continuar contribuindo com o mercado de seguros pelo CVG-RS. Estou honrada em dividir esse espaço com o vice-presidente Clodomiro Dorneles e com a nova diretoria. Recebemos os novos diretores felizes por mais este ciclo de união sempre visando o desenvolvimento e a credibilidade do setor de seguros no Rio Grande do Sul. Serão muitas trocas de boas ideias e mais espaços de atuação. Seguimos caminhos de sucesso que passam por ações educacionais, pela interiorização do Clube, iniciada em 2020, e agora se expandem para um CVG-RS Sem Fronteiras. Estamos abrindo portas para novas vozes e cada vez mais encontros”, destaca.

Ao longo dos próximos dois anos, o mercado regional de seguros de vida, não só da capital gaúcha, mas também do interior do Estado, é convidado pelo Clube a contribuir com novas ideias que possam movimentar o setor. A partir de março, a entidade também começa a realçar os mais diferentes sotaques e culturas com o CVG-RS Sem Fronteiras: Especial Mulheres. “O ano está só começando e já estamos todos ansiosos com tudo que está por vir para o mercado de seguros”, ressalta a presidente Andreia.

