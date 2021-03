Mais três empresas chegaram para unir forças com o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) no trabalho de disseminar a cultura da proteção securitária pelo Estado e pelo País. São elas: Confiança Saúde, Grupo BBT e Rota Seguros.

“Com satisfação, parabenizamos o Clube pela atuação em Minas Gerais. Nos alegramos em fazer parte do grupo CSP-MG e agradecemos por todo apoio”, ressalta a gerente comercial da Confiança Saúde, Fabíola Gonçalves.

A história da empresa teve início em 1973 com a criação do Grupo RG e, a partir de 2000, foi criada a operadora Confiança Assistência Médico-Hospitalar. O executivo Luís Henrique Capanema Pedrosa, sócio-diretor do Grupo BBT, explica que a organização funciona como uma plataforma digital e inovadora do tipo “white label”.

Segundo ele, esse modelo permite que os parceiros possam integrar seus sites e aplicativos na plataforma, mantendo a identidade visual das suas empresas. “Com isto, é possível ao parceiro ampliar o seu portfólio de produtos e serviços oferecidos aos clientes de forma rápida e eficaz. Disponibilizamos seguros, assistências e benefícios sem burocracias e com preços acessíveis”, completa.

Capanema frisa que a adesão ao CSP-MG “permitirá ao grupo participar dos eventos promovidos pela entidade, além de ser um importante canal de divulgação dos nossos serviços ao mercado e possibilitar parcerias com beneméritas, associados e corretores”.

O CEO da Rota Seguros, Rodrigo Oliveira, também fala da importância da adesão ao Clube. “Com muita satisfação nos tornamos benemérita da entidade, visando contribuir e somar forças para formação e capacitação dos corretores que trabalham nos ramos de pessoas. Parabenizo a diretoria do Clube pelo excelente trabalho realizado, contribuindo para o crescimento do nosso setor”.

A Rota Seguros atua há 20 anos no mercado, sendo referência nos segmentos de Planos de Saúde e Odontológico, com sedes em Belo Horizonte, Divinópolis, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberlândia e Vitória (ES).

“Estamos honrados com a adesão das novas beneméritas. Agora já são 46 empresas investindo na entidade. Obrigado por acreditarem em nosso trabalho. Com as novas adesões, vamos nos empenhar ainda mais na disseminação dos seguros de pessoas. Sejam bem-vindas!”, saudou o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

