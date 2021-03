No Brasil, a MDS conta com mais de 550 colaboradores distribuídos por doze escritórios em sete estados. Ela implantou a solução de gerenciamento de serviços de tecnologia (ITSM) da TOPdesk em 2019, com o objetivo de gerenciar as aplicações de todos os departamentos da empresa. Além disso, havia a necessidade de realizar a integração das áreas e dar suporte a uma infraestrutura física própria complexa para que os departamentos estivessem conectados.

“Optamos por esta solução por conta da praticidade e possibilidades de integração da ferramenta, que permite ser implementada em todas as áreas, e oferece ainda simplificação e flexibilidade na gestão de área de TI”, afirma Marcos Guedes, Gerente de Tecnologia da Informação da MDS Brasil. A solução de ITSM é o que o mercado chama de “plug and play”, sendo robusta a ponto de integrar com outras aplicações no momento da implementação. Desta forma, a ferramenta adotada pela MDS promoveu a unificação da empresa em cloud computing e ainda promoveu a redução de 70% dos custos com a substituição da infraestrutura legada. Graças à economia que a ferramenta trouxe, após os três meses de implementação o retorno sobre o investimento foi atingido.

Desde 2013, a TOPdesk desenvolve soluções de Service Desk e Enterprise Service Management (ESM) que promovem melhorias na gestão de serviços e cria um ambiente em que os colaboradores possam prosperar. Tudo é feito com soluções amigáveis, fáceis de integrar e que incentivam o trabalho em conjunto, aliada a uma equipe altamente engajada que busca aprender, compartilhar o conhecimento e formar parcerias.

K.L.

