A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) comunicou que a 38ª Conferência Hemisférica da FIDES está prevista para ocorrer no Brasil no segundo semestre de 2023. Se não fosse a pandemia, que já havia provocado um adiamento, o evento seria realizado no ano que vem, 2022.

Em decorrência da persistência do contágio da Covid-19 a nível mundial, consequentes restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde e a ausência de previsão concreta do término do contágio, a CNseg fez a proposta e o colegiado da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) acolheu o novo adiamento da próxima Conferência.

O Brasil já sediou por duas vezes a FIDES, em 1954 e 1979, ambas realizadas na cidade do Rio de Janeiro. A última edição do evento, a de 2019, ocorreu na Bolívia, quando da aclamação do Rio para a próxima edição. A Fides é uma organização sem fins lucrativos que congrega as associações representativas do setor de seguros de 18 países da América Latina, Estados Unidos e Espanha. Entre outras atribuições, cabe-lhe cuidar da imagem institucional do seguro e do resseguro, de estimular seu desenvolvimento, de promover o intercâmbio entre os mercados regionais e realizar pesquisas e programas de educação em seguros.

N.F.

Revista Apólice