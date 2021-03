O Clube de Vantagens Bradesco Seguros, plataforma que oferece ao segurado descontos especiais em diversos produtos e serviços, anuncia a sua participação na Semana da Mulher e na Semana do Consumidor 2021. Líquido, Dafiti, Época Cosméticos, Privalia, Marcyn e Intimissimi são algumas das marcas que estão com promoções diferenciadas no mês de março.

A Semana da Mulher e a Semana do Consumidor tornaram-se conhecidas por reunirem as melhores ofertas do primeiro semestre. O Clube de Vantagens e as empresas parceiras oferecem oportunidades imperdíveis para que os consumidores economizem e encontrem muitos benefícios durante cada semana.

Para usufruir dos descontos atrativos em produtos e serviços, basta se cadastrar no site Clube de Vantagens e ser cliente da Bradesco Seguros nos grupos de Previdência, Vida, Residencial, Saúde, Dental, Capitalização ou Cartão de Crédito da seguradora.

