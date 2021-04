A Qualicorp anunciou os resultados financeiros de 2020 que marcam o fechamento do primeiro balanço anual da nova administração da companhia.

Em 2020, a carteira consolidada de clientes de planos de saúde coletivos por adesão da administradora apresentou crescimento de 23% na comparação com o ano anterior, atingindo 1,6 milhão de beneficiários. No segmento Médico-Hospitalar, o core business da empresa, a carteira cresceu 8,3% no ano passado, chegando a quase 1,2 milhão de beneficiários.

A receita líquida atingiu mais de R$ 2 bilhões em 2020, o que representou um crescimento de 1,2% na comparação com 2019. O EBITDA ajustado encerrou o ano em R$ 938,9 milhões, ante o EBITDA ajustado de R$ 964,3 milhões de 2019. Já o resultado líquido no período ficou em R$ 392,1 milhões, um crescimento de 5,3% sobre o ano anterior.

“A empresa mostrou resultados sólidos em 2020 em meio à pandemia do coronavírus e seus efeitos na economia e sociedade brasileira, o que demonstra o acerto da nossa estratégia de crescimento por meio da inovação e diversificação de portfólio e do movimento de regionalização da atuação e aquisição de carteiras”, afirma o CEO da Qualicorp, Bruno Blatt.

Em 2020, a companhia lançou mais de 20 produtos e parcerias no mercado com o objetivo de oferecer as melhores alternativas de acesso à saúde privada de qualidade. Com os parceiros, a administradora inovou ao ampliar o leque de benefícios acoplados ao plano de saúde, tais como os planos de saúde familiares com descontos para mais de um dependente, serviços de atendimento por meio de telemedicina e planos odontológicos.

Ao longo do ano passado, a Qualicorp firmou importantes parcerias com diversas operadoras, entre as quais a Assim Saúde (RJ), Paraná Clínicas (PR), Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), Centro Clínico Gaúcho (RS e SC) e mais de dez Unimeds em todo o País. A expansão via M&A também foi significativa, pois a empresa adicionou mais de 100 mil vidas e mais de 20 novas operadoras ao seu portfólio com as aquisições da Plural/Oxcorp, Health Adm e Clube Care.

N.F.

Revista Apólice