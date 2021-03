Um mês inteiro com ações dedicadas ao público feminino em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É a programação que o Grupo Bradesco Seguros tem realizado, desde o dia 8, em seus canais digitais. Vídeos exclusivos para o Instagram, live sobre empoderamento feminino, parceria com grandes influenciadoras e atrizes, além de novos conteúdos criados pelo Razões Para Acreditar são alguns exemplos das ações que serão criadas na plataforma Com Você.

Para marcar a data, a seguradora também divulgou vídeos em suas redes sociais destacando os reais questionamentos e desafios do cotidiano feminino. A intenção é transmitir uma mensagem de empatia e acolhimento para todas as mulheres.

“Neste ano a pandemia exige mudanças no tom e formatos de comunicação, mas também torna ainda mais importante homenagear quem é especial em nossas vidas. Por isso, não poderíamos deixar de realizar homenagens para o Dia Internacional da Mulher e encontramos nas plataformas digitais um excelente canal para reconhecer a importância e as conquistas das mulheres“, destaca Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Além de ações nas redes sociais, o Grupo Bradesco Seguros também prepara ofertas especiais, com diversas vantagens específicas para o público feminino, durante todo o mês de março. As seguradas poderão conferir condições exclusivas de contratação em produtos de auto, residencial e vida.

N.F.

Revista Apólice