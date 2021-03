O mercado de trabalho vem passando por significativas mudanças, especialmente após o começo da crise gerado pela Covid-19. Por isso, o investimento em capacitação de pessoas se tornou primordial dentro das organizações. Os modelos inovadores de gestão se tornaram essenciais para tornar viável os novos métodos de trabalho, cada vez mais comuns nesse novo normal. A Bradesco Seguros, entendendo o papel das lideranças nesse cenário, aumentou e aprimorou inciativas para apoiá-las. Ao longo de 2020, a companhia realizou uma série de ações focadas na capacitação desse público em parceria com a UNIBRAD (Universidade Corporativa Bradesco).

Para Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos da seguradora, a capacitação de pessoas é um valor para a companhia. “Entendemos que o maior investimento de uma organização são as pessoas e, por isso, buscamos estimular o desenvolvimento dos funcionários que constroem a Bradesco Seguros. Nesse cenário de grandes transformações, sabemos que é preciso apoiar nossos líderes para que eles continuem apoiando suas equipes. Assim, também, construímos juntos uma cultura de aprendizagem, mudança de mindset e desenvolvimento contínuo”.

A empresa oferece recursos e alternativas que ajudam diversas pessoas a compartilhar e gerar conhecimento; com foco diário para alavancar os potenciais, autoconhecimento e o protagonismo na carreira. A Trilha da Liderança faz parte das ações voltadas para desenvolver e aprimorar as habilidades. Nesses encontros são abordadas competências necessárias para tornar a gestão de equipes um processo mais humano e eficaz; como criatividade na liderança, gerenciamento emocional, empatia e a capacidade de dialogar de forma construtiva no dia a dia. A seguradora também reforçou temas específicos para o momento de pandemia, dentre eles estão: “Liderando a distância”, “Liderança em tempos de grandes mudanças” e “Diálogos em construção”.

Além dos cursos oferecidos na trilha, a Bradesco Seguros também conta com outras ações voltadas a esses profissionais, que estão dentro do Programa “Você em Foco”, um ciclo de ações voltadas para autoconhecimento e desenvolvimento. Como por exemplo o “Ética e Literatura”, projeto de capacitação desenvolvida com base em clássicos da literatura, permitindo discussões de conceitos importantes para o papel do líder, realizado em parceria com o ISE (Business School); e também o “Cine Gestão”, treinamento que trabalha competências, mas esse é realizada por meio de filmes para promover conversas e enriquecer o aprendizado; o último evento do “Cine Gestão” abordou o tema empatia e foi preparado em parceria com FIA ( Fundação Instituto de Administração).

As iniciativas da seguradora tiveram um alto engajamento: foram mais de 2 mil participações nas trilhas da liderança e demais ações; que contribuíram para a carreira de mais de 900 líderes no período de janeiro a dezembro de 2020. “Continuaremos investindo nesses profissionais em 2021, apoiando e desenvolvendo habilidades importantes para o futuro”, ressalta Valdirene.

