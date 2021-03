A Bradesco Auto/RE, empresa do Grupo Bradesco Seguros, promoveu uma nova edição digital do evento Conexão BARE no dia 23 de março para apresentar estratégias de venda do novo produto Bradesco Residencial Sob Medida. O objetivo foi destacar a segmentação e os demais diferenciais do produto no mercado para profissionais da região Sudeste. O bate-papo foi conduzido pelos diretores Saint´Clair Lima, de Auto/RE, e Leonardo Freitas, da Organização de Vendas. Também participaram os superintendentes executivos regionais Anderson Martins, Pablo Guimarães e Paulo Martins, além dos gerentes Rafael Possati e Thiago Sousa. Mais de 800 espectadores, entre corretores, representantes de assessorias e demais profissionais do mercado acompanharam a live e tiveram a oportunidade de participar enviando perguntas e sugestões em prol do aprimoramento do produto.

Entre os principais destaques, os executivos abordaram os atrativos da segmentação do Residencial Sob Medida, já disponível no mercado, que contempla novas proteções para casa habitual, de veraneio e apartamento, como cobertura para objetos de arte, joias, carro na residência, danos ao jardim (todas coberturas disponíveis no segmento Sob Medida +) entre outros. Além disso, outro ponto abordado foi a proteção para atividade comercial na residência, que se aplica a profissionais liberais, autônomos e estabelecimentos comerciais com ou sem CNPJ, dentro da moradia habitual do segurado.

Para Saint´Clair Lima, o novo produto Residencial Sob Medida oferece muitas possibilidades ao corretor e afirma que o momento é de oportunidades: “Na disseminação de seguros no país e no próprio crescimento do setor, o corretor de seguros tem um papel primordial. Sua consultoria especializada e técnica incrementa e traz um diferencial na relação ente clientes e seguradoras. Essa parceria só tende a crescer, com investimentos da seguradora em tecnologia, novos produtos e aprimoramento de serviços e atendimento, como ocorre na Bradesco Auto/RE”, destaca.

