A Bradesco Auto/RE, empresa do Grupo Bradesco Seguros, anunciou ao mercado novo produto exclusivo para bares e restaurantes de todo o país. O projeto de segmentação do seguro Empresarial tem o objetivo de melhorar ainda mais as experiências dos clientes, ao utilizarem as coberturas adquiridas, e também dos corretores no ato da contratação da apólice, bem como o processo de aviso de sinistros, acionamento de assistências entre outros serviços.

Um dos grandes atrativos e diferenciais da segmentação são as novas proteções para quebra de vitrines ou vidros pertencentes a móveis, danos em jardins e danos morais. Além disso, consumidores terão acesso a coberturas específicas para cada negócio. No caso de bares e restaurantes, a cobertura de vidros é estendida a quebra de louças e jarras, existe também amparo para despesas referentes à perda do ponto comercial e danos a mercadorias refrigeradas, entre outras.

“A equipe da Bradesco Auto/RE acompanha diariamente, por meio de estudos e pesquisas, as necessidades de empresários, principalmente neste momento delicado em que o país atravessa em razão da pandemia. Desta forma, inovamos mais uma vez e passamos a oferecer um seguro completo e adequado para a necessidade de cada negócio, levando em consideração o atual cenário econômico e social”, declara Saint’Clair, diretor da seguradora.

É importante ressaltar que, independentemente do nicho de mercado, as coberturas do seguro Empresarial contemplam desde danos causados por incêndios, envolvendo equipamentos elétricos ou causados por materiais sólidos e líquidos, até explosões, além de queda de raio, roubo, alagamentos, entre outros imprevistos. O produto ainda disponibiliza assistências emergenciais gratuitas 24h por dia, como chaveiro, vigilante, serviço de mão de obra elétrica e hidráulica entre outros.

N.F.

Revista Apólice