O boletim Sintonia do Seguro estreou esta semana durante o programa jornalístico matinal da Rádio Nova Brasil, que é transmitido para 350 cidades brasileiras a partir de 11 praças de atuação, incluindo seis capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. A ação é fruto de uma parceria de conteúdo entre a Alper Corretora de Seguros e a AXA no Brasil.

Os boletins têm duração de um minuto, vão ao ar às segundas, quartas e sextas e tem como objetivo levar aos ouvintes conteúdo do universo do seguro de um jeito leve, descomplicado e conectado às pautas do momento. A curadoria das informações e a narração são realizadas por Ilan Kajan, diretor de Riscos Corporativos da Alper; e Igor Di Beo, vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing da AXA no Brasil

“Estou muito entusiasmado com essa parceria e com a oportunidade de levar, com uma linguagem do “dia a dia”, a importância do seguro para as empresas e pessoas. Ao nos identificarmos com as situações, naturalmente ficamos mais conscientes, buscando proteção em todos os âmbitos da vida”, afirma Kajan.

Para Igor, a trilha de conteúdo, assinada pela AXA e pela Alper, beneficiará o segmento como um todo, contribuindo para fixação da marca e abrindo portas para novos negócios. “Temos a ambição de acelerar o crescimento da companhia, e uma marca bem posicionada é fundamental nesse processo. Os boletins têm viés de conteúdo e prestação de serviços que tem tudo a ver com a nossa proposta de valor para parceiros e consumidores”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice