No último ano, a Azul Seguros apresentou diversas novidades para que seus clientes tenham maior autonomia na gestão financeira do seguro de forma prática, transparente e sustentável. O ano mudou, mas a busca pela melhoria na experiência do cliente continua. Zelando pela tranquilidade do segurado em relação a seu seguro e pagamentos, a seguradora tem garantido diversas facilidades na hora do pagamento.

Muito mais prático e sem a necessidade do uso de papel, o uso do QRCode para a emissão da segunda via de boletos é uma dessas facilidades garantidas pela empresa. Para tanto, basta acessar o Pague Fácil, utilizando seu login e senha, e apontar a câmera para o código.

Gilmar Pires, diretor-executivo da companhia, destaca que iniciativas como essa tem o objetivo de garantir uma experiência mais agradável em nosso site: “O uso dos meios digitais melhora a experiência na relação com nossos clientes. O mundo hoje é mais simples e ágil e é muito importante que ofereçamos soluções nesse sentido, facilitando a vida de corretores e segurados”.

A Azul Seguros disponibiliza a retirada do boleto para pagamento do endosso pelo próprio cliente. Assegurando maior agilidade, dessa forma, usando seu login e senha, e com toda segurança, o cliente regulariza a sua parcela. Garantindo a transparência em todos os processos, a seguradora informa a seus segurados, através de e-mails ou sms, a retirada de qualquer boleto no site e eventuais modificações ocasionadas na forma de pagamento, em razão desse procedimento.

Por fim, para auxiliar ainda mais o planejamento financeiro de seus clientes, corretores e segurados da Azul Seguros já conseguem conferir automaticamente a nova data para débito em conta, nos casos de repique, além de conferir o valor já atualizado com juros.

Todas essas iniciativas contribuem para que o segurado tenha mais autonomia e tranquilidade na relação com o seguro e seus pagamentos.

N.F.

Revista Apólice