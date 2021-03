A vistoria remota da AXA no Brasil, que utiliza a câmera do celular do próprio segurado para realizar a vistoria do bem segurado em tempo real e à distância, já representa 36% do total dos sinistros de baixa e média complexidade no produto Condomínio. A ferramenta, que traz celeridade e garante segurança com o suporte qualificado do vistoriador, foi considerada satisfatória e de fácil uso por 100% dos clientes entrevistados em pesquisa realizada pela companhia.

“Queremos facilitar o processo para nossos consumidores, sabemos que o momento do sinistro é sensível e entendemos a importância de atuar com agilidade e trazer as respostas da forma mais breve possível quanto à indenização. Aliamos excelência técnica ao relacionamento próximo e de confiança com o cliente e com o corretor, e isso faz toda a diferença” afirma Arthur Mitke, diretor de Sinistros da AXA no Brasil. O executivo reforça, ainda, o interesse da companhia em expandir o uso da ferramenta para outros produtos oferecidos no portfólio, como o Empresarial.

A AXA respondeu rapidamente aos desafios do último ano, e vem colhendo os frutos do investimento em simplificação de processos também na regulação por Fast Track, que viabilizou a redução do prazo de resposta para 5 dias úteis após o recebimento da documentação. No último ano, a companhia registrou um aumento de 35% no volume total de sinistros regulados nesse modelo, considerando os produtos voltados para PMEs, P&C e Transporte.

N.F.

Revista Apólice