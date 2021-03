A AXA no Brasil lançou a nova proposta de valor do AXA Experience Club, programa de relacionamento com corretores da seguradora. Em cinco eventos online realizados ontem, 17 de março, a companhia reuniu executivos e lideranças para apresentar os benefícios, as campanhas de incentivo e os eventos preparados para cada perfil de corretor.

“Nosso objetivo é proporcionar sempre as melhores experiências de negócio e de relacionamento, dois pilares fundamentais da nossa parceria com os corretores. Estamos confiantes que 2021 tem tudo para ser um ano de grandes resultados, e a nova proposta de valor do nosso Experience Club vem amarrar estrategicamente tudo isso oferecendo ao corretor insumos, capacitação e benefícios especiais, além de reconhecimento por sua atuação e por desenvolver cada vez mais seus negócios com a gente” afirma Igor Di Beo, vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing da companhia.

No leque de benefícios e vantagens oferecidos ao corretor estão a antecipação de comissão, condições comerciais diferenciadas, conteúdos exclusivos sobre produtos e novidades, além de eventos com participação dos principais executivos da companhia. Ainda foi lançada a Campanha Top Club, com ações de incentivo trimestrais e viagens anuais para corretores com os melhores índices de desempenho na companhia.

A nova proposta do programa, que foi criado em 2019, abrange um número maior de corretores parceiros e possibilita que os parceiros atinjam novos patamares de benefícios conforme sua produção e relacionamento com a companhia. Para animar os encontros virtuais, os participantes tiveram a oportunidade de ganhar uma camisa oficial do Liverpool, time de futebol inglês que é patrocinado pelo Grupo AXA.

N.F.

Revista Apólice