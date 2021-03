As mudanças climáticas aumentaram a frequência, intensidade e severidade de eventos extremos, gerando um maior risco nas comunidades vulneráveis. De acordo com o relatório da ONU “Estado dos Serviços Climáticos de 2020” divulgado em outubro de 2020, foram mais de 11.000 desastres naturais nos últimos 50 anos, levando a vida de 2 milhões de pessoas e causando prejuízos econômicos superiores a 3 trilhões de dólares.

A tempestade de inverno que varre o sul dos EUA, vem deixando vários mortos e milhões sem energia. Entre setembro e outubro do ano passado o Brasil foi palco de uma histórica onda calor, com temperaturas superando os 44°C, com perdas milionárias para produtores rurais, especialmente avicultores, reduzindo em 30% a produção nacional de ovos. Estes exemplos de condições climáticas extremas destacam ainda mais a crescente volatilidade do clima.

As catástrofes naturais (NatCats), tais como tempestades, enchentes, terremotos ou incêndios, ficaram em sexto lugar no Allianz Risk Barometer deste ano e a mudança climática chegou em nono lugar. O relatório anual da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) identifica os principais riscos corporativos para os próximos 12 meses e além, com base no discernimento de mais de 2.700 especialistas em gestão de risco de 92 países e territórios.

Estes dois riscos devem estar mais acima no radar de risco? Tanto NatCats como a mudança climática perderam posições deste ano, um e dois lugares, respectivamente. As preocupações com os riscos dos entrevistados foram, compreensivelmente, superadas pela pandemia de Covid-19. O vírus representou uma ameaça imediata – tanto para a segurança individual quanto para as empresas, colocando o surto pandêmico no top 3 às custas de outros riscos. A pandemia provavelmente continuará sendo um risco prioritário em 2021 e adiante, até que a vacinação aumente e as empresas possam retornar a um novo normal pós-pandêmico.

O que a pandemia e a mudança climática têm em comum é que ambas são riscos sistêmicos globais. Entretanto, em comparação com a Covid-19, a mudança climática é uma catástrofe em câmera lenta com muitas causas e efeitos. Embora o vírus possa ter levado inadvertidamente a uma pequena redução nas emissões em 2020 devido a menos tráfego, viagens e atividade industrial, a necessidade de combater e prevenir a mudança climática e o aquecimento global permanece tão alta como sempre, como uma série de marcos recentes indesejáveis vem apontando.

Após o foco na pandemia em 2020, a mudança climática estará de volta à agenda dos conselhos de administração como prioridade em 2021. A mudança climática exigirá que muitas empresas ajustem suas estratégias e modelos de negócios a fim de promover um mundo com baixo teor de carbono. Os gestores de risco precisam estar na vanguarda dessa mudança para avaliar os riscos e oportunidades de transição relacionados às mudanças de mercado e tecnologia, questões de reputação, mudanças políticas e legais ou riscos físicos. Eles têm que ajudar a identificar cenários possíveis ou avaliar o impacto comercial e financeiro que impulsiona a transformação geral de uma empresa de baixo carbono, juntamente com outras partes interessadas.

Não foi há muito tempo que as estratégias ou objetivos relacionados ao clima foram considerados como uma ideia posterior para muitas empresas. No futuro, provavelmente será impossível para as empresas serem bem-sucedidas sem elas. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu (BCE) veem a mudança climática como um risco financeiro significativo que poderia até mesmo colocar em risco a estabilidade do mercado financeiro, com cenários de “business as usual” levando a correções súbitas e drásticas aos ativos “supervalorizados” de combustíveis fósseis.

Depois há uma série de outros fatores que estão aumentando a pressão sobre as empresas para que elas estejam mais conscientes sobre o clima: funcionários cada vez mais engajados e interessados em saber que seu empregador está fazendo a coisa certa ambientalmente; investidores institucionais, tais como fundos de pensão e gestores de ativos, pressionando por medidas concretas para proteger o clima, como metas de redução de CO2 ou a saída da indústria do carvão; grupos de acionistas garantindo que as questões climáticas estejam no centro das reuniões gerais; e possíveis apoiadores que buscam mais informações granulares do que nunca sobre estratégias relacionadas ao clima.

Então quais são as exposições de risco mais significativas que o impacto da mudança climática cria para as empresas? De acordo com os entrevistados do Allianz Risk Barometer, o impacto da perda física é a exposição mais significativa que a mudança climática cria para as empresas, seguida por seu impacto nas cadeias de abastecimento, clientes e comunidades.

Além do impacto da perda física dos danos causados por catástrofes naturais ou eventos climáticos extremos aos bens e propriedades comerciais, há também uma crescente preocupação sobre como o aumento da temperatura global ou maiores riscos de inundação em locais-chave poderiam afetar significativamente as operações, instalações, força de trabalho e comunidades e como planejar tais cenários.

O aumento do risco regulamentar e legal também é uma preocupação, particularmente para os setores com altas emissões de carbono, mas também em outros segmentos. Mudanças políticas, novos esquemas de tributação, exigências de relatórios e métricas de sustentabilidade estão chegando. Por exemplo, o Acordo Verde Europeu visa tornar a Europa o primeiro continente neutro ao clima até 2050 e compreende uma Estratégia Financeira Sustentável Renovada. Na América Latina, ainda que os principais países estejam revisando suas políticas ambientais e as metas apresentadas no Acordo de Paris, a Costa Rica destaca-se em cumprir com as metas de aumento de temperatura. Portanto, as empresas têm que se preparar e ser capazes de se adaptar rapidamente.

A ameaça de litígio também está evoluindo. Casos de mudança climática visando “grandes emissores de carbono” já foram trazidos em mais de 30 países, com a maioria nos EUA. Mas a ciência da atribuição do clima abre a perspectiva de ação legal ligando eventos individuais à mudança climática e responsabilizando as empresas. Notadamente, um agricultor intentou uma ação contra a empresa de energia alemã RWE por sua contribuição para as emissões e potenciais danos a sua propriedade em Huaraz, Peru.

Uma repressão à “lavagem verde” – onde as empresas fornecem informações enganosas para apresentar uma imagem pública mais responsável do ponto de vista ambiental – por parte dos reguladores também poderia estar na pauta para o futuro, junto com a Força Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima; gestores europeus e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio nos EUA, todos analisando a questão.

Como resultado, a mudança climática não deve ser classificada apenas como um risco de reputação, mas também como um risco legal/governamental. Os conselhos de administração das empresas têm o dever vital de assegurar uma sólida responsabilidade corporativa com relatórios e due diligence.

O investimento em preparação, mitigação e resiliência é crucial. Os riscos e oportunidades climáticas específicas da empresa devem ser identificados primeiro, por exemplo, utilizando análises e ferramentas e tecnologia baseadas em cenários, tais como modelos de catástrofes e mapas de risco. Estes podem ajudar a desenvolver uma estratégia climática que pode ser implementada com medidas apropriadas, tais como mudanças no modelo de negócios, novas combinações de portfólio ou investimentos em habilidades e tecnologias, se necessário. Tais mudanças também podem constituir oportunidades do ponto de vista comercial, já que a transição de energia traz novos produtos e mercados de venda.

* Por Nuno Antunes, Managing Director Ibero/Latam na Allianz Global Corporate & Specialty