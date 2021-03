A Assistência Inventário PASI foi desenvolvida para auxiliar os familiares de seus segurados na transferência amigável do patrimônio do titular falecido, através da realização de um inventário consensual, podendo ser este judicial ou extrajudicial. Sua operacionalização ocorre de forma segura e ágil, por meio de uma plataforma digital e é realizada por advogados especializados e credenciados.

Segundo Edvânia Reis, gerente de Indenizações e Jurídico da empresa, “a intenção de oferecer uma assistência como essa é uma ideia antiga do nosso presidente, Alaor Silva Junior, que pretendia levar uma alternativa para facilitar a realização do inventário pelas famílias dos segurados, considerando a complexidade e o desconhecimento do assunto, que pode ocasionar desavenças familiares e prejuízos financeiros.”

Nesse contexto, o Seguro PASI encontrou uma solução que viabilizasse de forma simples e acessível, um serviço que ainda não estava disponível para as famílias dos segurados, marca registrada da empresa, que sempre busca trazer inovação com foco no amparo social.

Os advogados que prestarão os serviços da Assistência Inventário irão orientar e esclarecer todas as dúvidas dos familiares e serão escolhidos pelos herdeiros. Além de realizar o inventário consensual, os especialistas irão fazer o monitoramento integral dos processos até a sua conclusão. “A Assistência Inventário PASI viabiliza que o inventário seja feito dentro do prazo e não se torne algo muito oneroso, minimizando os riscos envolvidos às essas famílias, evitando a possibilidade de ficarem fragilizadas e expostas a uma possível privação financeira, o que pode levar até à perda do seu patrimônio”, salienta Edvânia.

A Central da Assistência Inventário PASI, uma vez acionada, dará todo o suporte e orientação quanto aos procedimentos na prestação desse serviço de identificação e partilha do espólio deixado pelo falecido, com o objetivo de organizar o patrimônio da família de modo que a divisão se dê de maneira justa, de acordo com os direitos de cada herdeiro.

Edvânia frisa ainda que “a expectativa é, em algum momento, alcançar e contemplar a maior parte dos nossos segurados que possuem a cobertura de morte contratada, trazendo ainda mais tranquilidade aos familiares dos titulares e segurança na divisão do patrimônio”. A executiva observa também que, “com essa nova assistência, os corretores ganham mais argumentos para distribuição do seguro de vida, pois além do valor da indenização que já ampara a família, agora podem oferecer um serviço que transcende os convencionais planos de seguro de vida disponíveis no mercado”.

