A Argo Seguros encerrou 2020 com o melhor desempenho comercial da sua história. Atuando no Brasil desde 2012, a multinacional norte-americana ultrapassou a barreira dos R$ 300 milhões de prêmio emitido pela primeira vez.

“Terminamos o ano com um volume de prêmio emitido de R$ 382,4 milhões, um resultado histórico para a nossa operação. Para se ter uma ideia, em 2019 registramos R$ 282,9 milhões, o melhor desempenho até então. Isso significa um crescimento de 35,1%, um número fantástico, ainda mais em se tratando de um ano de pandemia, marcado por muitas incertezas”, comemorou Bruno Pereira, CFO e CEO Interino da companhia.

Outros indicadores que confirmam o excelente desempenho são o resultado operacional, que foi de R$ 20,4 milhões em 2019 para R$ 24,4 milhões, o que representa um índice combinado de 92,8% em 2020; e o volume de apólices emitidas, que saltou de 129 mil para mais de 140 mil no ano.

Entre as carteiras que mais cresceram nesse período estão E&O + D&O, com aumento de 55,6%, índice bem acima do mercado, que ficou em 39,4%; e Transportes, com expansão de 30,9%, enquanto o mercado ficou em -2,3%, em comparação apenas com os ramos que a companhia trabalha. “Esse crescimento é sustentado por nossa plataforma digital de distribuição comercial, pela disciplina em subscrição tailor made e no atendimento personalizado aos nossos parceiros comerciais”, revela Pereira.

Sobre o crescimento no número de apólices emitidas, Bruno avalia que os diversos lançamentos da companhia contribuíram decisivamente para essa conquista. “De um ano para cá, nós lançamos alguns serviços e seguros que foram muito bem recebidos pelo mercado, principalmente pelas inovações oferecidas, seja na sua fórmula ou nas assistências que os acompanham. Viemos num ritmo bom de crescimento, mas agora queremos acelerar”.

O executivo se refere principalmente ao Argo Digital, onde agora o corretor também pode ajustar sua própria comissão de venda, permitindo que ele ofereça a melhor condição ao seu cliente, dentro da sua estratégia comercial; a seguros como o Home Office Protegido, que foi o primeiro a cobrir os equipamentos das empresas que tiveram que ser alocados na casa dos colaboradores por conta da pandemia; e ao Bike Mulher, um dos poucos seguros existentes no Brasil desenvolvido especificamente para o público feminino e que conta serviços de assistência exclusivos para as ciclistas.

“Nossa operação está apoiada em três pilares básicos de crescimento, que são o foco no desenvolvimento de produtos inovadores, a eficiência operacional e a busca pela excelência no atendimento. Queria agradecer aos corretores e assessorias pela parceria de sucesso que estamos construindo e também a todo o time da Argo, que se empenhou muito para alcançar esse resultado”, concluiu Bruno.

Com esse resultado, a Argo Seguros se consolida entre as cinco principais seguradoras em Transporte, D&O e em Responsabilidade Civil Profissional, onde oferece mais de 40 profissões, a maior abrangência do mercado. Além disso, já é a maior seguradora especialista em bicicletas do Brasil.

N.F.

Revista Apólice