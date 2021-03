Em 2021 a Allianz Seguros conta com uma nova campanha de vendas para os parceiros de negócios, a AlliadoZ: Vamos juntos conquistar. Para este ano, a seguradora ampliou as oportunidades de participação, contemplando todo o portfólio da empresa e com um equilíbrio competitivo entre corretores, e os prêmios, que vão de kits temáticos a uma viagem para a Alemanha.

“A companhia acredita e confia na atuação dos corretores e no mercado de seguros brasileiro, realizando investimentos em melhorias, inovações e na expansão dos negócios, como pôde ser visto com a efetivação da compra das operações de Automóvel e Massificados, no valor de R$ 3,2 milhões. A empresa continuará investindo a longo prazo, proporcionando produtos e serviços cada vez mais competitivos aos parceiros”, afirma Eduard Folch, presidente da seguradora.

Outra novidade é o lançamento do portal AlliadoZ, em que os participan

tes terão acesso a todas as informações de desempenho durante a campanha de vendas, em tempo real. Por meio da plataforma, é possível acompanhar a evolução da pontuação e de desempenho.

“Nós queremos estar cada vez mais próximos dos corretores e assessorias, reconhecendo o trabalho e o esforço deles, proporcionando as melhores experiências. Para isso, reformulamos o programa, ampliando as chances de participação e as premiações disponíveis, com a tão esperada viagem internacional e premiações trimestrais. Acredito que nossos parceiros vão aproveitar bastante as oportunidades, explorando os diferenciais que os produtos da companhia oferecem, incrementando e diversificando suas carteiras e, consequentemente, o desempenho”, comenta Eduardo Dal Ri, diretor executivo Comercial da empresa.

Mais participantes

Neste ano, a Allianz Seguros ampliou a campanha de vendas e estendeu as oportunidades para corretores, assessorias, corretoras de seguros e para os colaboradores das corretoras. Para participar da campanha, basta ter cadastro na Susep e produção na companhia. Parceiros interessados em comercializar o portfólio da companhia podem entrar em contato com os accounts da seguradora na sua região.

Mais oportunidades e prêmios

Corretores e assessorias

A campanha, voltada a corretores de varejo, terá como prêmio principal uma viagem à Alemanha para 50 corretores e acompanhantes. A companhia ainda premiará outros 150 corretores que obtiverem melhores classificações ao longo do ano, com kits temáticos exclusivos.

No caso das assessorias, a Allianz reconhecerá a parceira de melhor desempenho com a viagem à Alemanha. As outras três assessorias mais bem classificadas terão a chance de escolher entre os kits.

Para critério de pontuação, serão considerados os produtos de atuação, a emissão e renovação de apólices e a diversificação das carteiras. Os ganhadores poderão escolher entre três opções exclusivas de kits temáticos, sendo esses: Conectividade – um kit da Samsung, com smartphone (Galaxy S10), tablet (Galaxy Tab S6) e um smartwatch (Galaxy Watch Active); Lazer – com uma adega climatizada, um jogo de taças, um decanter e garrafas de vinhos; e o kit Home office – com um notebook Ultrafino Dell Inspiron, um monitor de 27 polegadas e acessórios sem fio.

Corretoras de seguros

Para as corretoras de seguros, a seguradora promoverá uma campanha trimestral, premiando, com kits temáticos, as cinco mais bem classificadas no ranking geral de cada regional. As pontuações levarão em consideração os produtos e a diversificação de atuação, assim como os treinamentos promovidos pela corretora. Os prêmios mudarão a cada trimestre, e contemplam: 1º trimestre – notebook; 2º trimestre – cervejaria; 3º trimestre – GoPro; e 4º trimestre – Soundbar.

Colaboradores de corretoras

Neste ano, os colaboradores das corretoras de seguros também serão reconhecidos. Trimestralmente, a empresa premiará as três melhores corretoras no ranking de cada regional com vales presentes de R$ 200 cada, para serem distribuídos aos seus colaboradores e para uso em lojas pré-determinadas no regulamento. Para essa categoria, serão avaliadas as taxas de produção das corretoras e, também, os treinamentos promovidos aos colaboradores.

Além dos vales presentes, a Allianz premiará seis corretoras, uma por regional, com uma moto. Para essa premiação, a companhia selecionará as dez corretoras mais bem classificadas na regional, com base no desempenho anual registrado ao longo da campanha. As dez corretoras receberão um número da sorte para concorrerem em um sorteio em 2022.

N.F.

Revista Apólice