A Allianz Seguros avança no mercado e apresenta aos parceiros de negócios um novo produto de Frotas, com o processo de cotação e emissão muito simples, 100% online. “A agilidade é também um atributo presente no cotador do Frota Fácil Digital, já que conta com preenchimento inteligente, carregando automaticamente os dados do veículo por meio de decodificador de placa e chassi, com opções para carga massiva ou item a item, a partir de três veículos” conta David Beatham, diretor executivo de Massificados e Vida da companhia.

Para realizar o processo de cotação é necessário o preenchimento de apenas cinco campos, sendo esses: chassi, placa, CEP, bônus e se o veículo é zero quilômetros ou não. “O corretor levará, em média, cinco minutos para fazer a cotação de 15 veículos, otimizando ainda mais o tempo de trabalho”, ressalta Livia Prata, superintendente de Frotas e Parcerias de Auto.

O canal de vendas também tem acesso ao desconto na ponta, tendo autonomia para negociação com os clientes, e precificação exclusiva, com validação das restrições, modelagem e política de preço específica para o Frotas. O novo produto também oferece mais opções de pagamento, com parcelamento do prêmio em 10x sem juros, tanto no débito em conta quanto em boleto bancário.

“Os corretores terão autonomia no preço, podendo negociar o valor de seu desconto diretamente com o cliente e, além disso, terão acesso à emissão online, com a apólice em segundos. Com isso, otimizamos ainda mais o tempo do corretor, eliminando o processo de repique”, complementa Beatham.

Além da cotação e emissão serem 100% digitais, o processo de vistoria também é online. O segurado recebe um SMS com os links das vistorias para cada veículo, em que ele mesmo dá prosseguimento pelo celular, tornando assim o procedimento muito mais prático e rápido.

Em relação ao produto, a Allianz traz novidades, como: mais opções de carro reserva, válidos para veículos de passeio nacionais e importados que possuem a cobertura de casco, por 7, 15 ou 30 dias, ou não contratação. Há também novos planos de assistências 24h, com opção de contratação de guincho para 200 km, 500 km ou quilometragem livre para veículos de passeio e 1.000 km para demais categorias. O seguro Allianz Auto Frota ainda apresenta coberturas para vidros. A seguradora garante o reparo ou reposição, em caso de trinca ou quebra.

Além das inovações anunciadas, o produto oferece coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa de danos materiais e danos corporais; Carta Verde, com cobertura de danos materiais e danos corporais; acessórios, equipamentos e carroceria; e, para veículos blindados, com contratação permitida para ano/modelo 2018, 2019, 2020, 2021 e 0 km.

“A carteira de Frotas é bastante representativa em regiões com maior concentração de transportadora e seguros de cargas. Com esse novo produto, esperamos aumentar nossa participação de mercado em praças onde entendemos ter muita aderência, em função da simplicidade que o produto traz ao corretor”, conclui Beatham. Com o lançamento, a Allianz segue a sua estratégia em acompanhar as demandas do setor e dos corretores de seguros, ampliando a atuação e portfólio de produtos.

Revista Apólice