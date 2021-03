A Allianz Seguros deu mais um passo no processo de integração das operações de Automóvel e Massificados, com a fase de unificação de carteiras. Desde fevereiro, todas as renovações ou novas contratações são 100% da seguradora, ou seja, corretores e segurados que antes operavam por meio SulAmérica Auto e Massificados já têm produtos cotados e emitidos pela companhia.

David Beatham, diretor executivo de Massificados e Vida da companhia, destaca que, no fim de 2020, as equipes passaram por uma intensa agenda de treinamentos, para que todo o time de atendimento aos corretores, assessorias e parceiros de negócios estivesse 100% preparado, antes da efetivação da integração dos produtos.

“Em paralelo, iniciamos a implementação de um piloto na regional Norte e Nordeste. O processo da integração das apólices começou em Sergipe, com um grupo de corretores parceiros. Depois expandimos para todos os corretores da filial Aracaju. Seguimos para todos os corretores da Regional Norte e Nordeste e, agora, estamos implementando o projeto em todo o país”, afirma.

Processo de cotação

Para os corretores que já atuavam em parceria com a Allianz, a cotação dos produtos permanece igual. Para os corretores que passarem a fazer a cotação no cotador da empresa, o processo é simples e rápido. As apólices a renovar já aparecem pré-calculadas, com campos para o corretor alterar ou validar, gerando seis ofertas alinhadas ao perfil do cliente. O mesmo vale para a contratação de um novo seguro, sendo que o corretor terá apenas alguns campos a mais para preencher.

Já os corretores que optarem por fazer o processo pelo cotador SulAmérica Auto e Massificados seguirão o caminho padrão do sistema, que automaticamente disponibilizará uma oferta de seguro Allianz correspondendo ao produto, com coberturas e assistências existentes na companhia anterior. Caso o corretor queira visualizar mais ofertas, é possível consultar o cotador da companhia e acessar as outras opções disponíveis.

“Todo o sistema foi automatizado, a fim de simplificar e viabilizar a melhor experiência do corretor na plataforma. O foco da companhia é proporcionar as melhores opções, sejam em produtos, serviços ou sistemas, aos parceiros de negócios”, destaca Beatham.

Produtos

Todos os corretores e segurados também já têm à disposição produtos unificados da Allianz, com amplas coberturas, ofertas abrangentes, processos simples e flexíveis, bem como serviços completos em todos os planos de assistência.

“A aquisição das operações, desde o começo, permitiu que a seguradora aumentasse a sua base de dados e tivesse acesso a produtos, sistemas e processos diferenciados. Isso fez com que a companhia conseguisse analisar e avaliar produtos, processos, preços, praças e uma série de fatores que beneficiam a operação como um todo. Escutamos as principais necessidades dos corretores e segurados, pensando sempre em proporcionar uma experiência simples, fácil e com o menor impacto operacional”, conclui Beatham.

N.F.

Revista Apólice