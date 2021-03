Responsáveis por 18% do volume de prêmios emitidos pela AIG no segmento de corretores nacionais em 2020, as assessorias são um importante canal de distribuição dos produtos da companhia e parte essencial da estratégia da seguradora. Por isso, a empresa reuniu as principais parceiras na 4ª edição do Prêmio Crescer Juntos, desta vez em uma cerimônia virtual de premiação. O encontro reuniu representantes de assessorias de diferentes estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná para brindar e usar a criatividade em uma atividade de integração a partir da arte.

“Apesar dos desafios de um ano atípico como 2020, nossos parceiros das assessorias mantiveram o foco e conseguiram entregar resultados muito positivos. Fizemos questão de manter a cerimônia de premiação como uma celebrarmos todos juntos e compartilhar o bom desempenho. O canal assessorias é muito importante para a AIG, por serem nossos representantes junto a corretores de todo o Brasil”, conta Rodrigo Valadares, diretor Comercial da companhia.

Na edição deste ano do Prêmio Crescer Juntos, a assessoria Repgen, da Bahia, novamente conquistou a primeira colocação, posição que se mantém pelo quarto ano consecutivo. A 2ª posição ficou com a Selletiva, e o 3º lugar com a HMF, ambas de São Paulo. Ao todo, 20 assessorias participaram do evento.

