A Zurich acabou de lançar o “Zurich Vida Para Você”, um seguro de vida individual que oferece proteções customizáveis, de acordo com a preferência do segurado, para serem utilizadas sempre que necessário, durante toda sua vida. Somado às coberturas, o produto disponibiliza 15 assistências para que o cliente escolha até três delas, sem custo adicional. Além de ser um produto flexível, o capital segurado (indenização a receber) pode ser de até R$ 5 milhões, valor acima da média praticada para seguros de vida.

“Um seguro de vida realmente completo, que oferece proteção personalizada e flexível, já que permite que o segurado tenha os benefícios mais adequados ao seu estilo e momento de vida, algo que se torna cada vez mais essencial às pessoas, que vêm percebendo a importância e a necessidade de se protegerem, assim como àqueles que amam. Foi com esse propósito de empoderar o cliente e proporcionar a ele a possibilidade de escolher como quer ser protegido, nas mais diferentes fases de sua vida, que o produto foi concebido”, conta o diretor de Vida, Previdência e Capitalização da empresa, Fabiano Lima.

O executivo explica que a contratação pode ser 100% online, de forma simples e rápida. Além disso, a seguradora disponibiliza uma ferramenta chamada Zurich Análise Financeira (ZAF), que ajuda o corretor a identificar as necessidades do segurado e escolher a proteção ideal para o seu perfil. O ZAF permite que seja realizada uma análise por meio do planejamento financeiro do cliente, considerando suas despesas, seu patrimônio, manutenção de estilo de vida de sua família, bem como dos custos para garantir, por exemplo, a educação dos filhos num horizonte de curto e médio prazos.

O produto também oferece coberturas a serem utilizadas pelo próprio segurado, como: Indenização por Cirurgia, que paga o valor contratado por ele caso precise ser submetido a algum dos procedimentos cobertos pelo seu plano e cujo limite é de R$ 50 mil; Diárias de Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença, que protege a renda do segurado, garantindo o pagamento de uma indenização proporcional ao período de afastamento, em caso da impossibilidade de o de ele exercer a sua profissão ou ocupação, durante o período em que estiver sob tratamento médico; e a cobertura de Doenças Graves, que garante proteção financeira caso o cliente seja diagnosticado com alguma das enfermidades que constam em três diferentes planos que ele escolhe no ato da contratação.

Entre as 15 assistências que podem ser selecionadas pelo segurado, destacam-se ainda: Orientação Psicológica, 2ª Opinião Médica, Assistência Pet e até uma Rede de Descontos em mais de 20 mil estabelecimentos em todo o Brasil.

Brasileiros procuram mais por seguros para proteção pessoal

Para Lima, ainda que para muitos brasileiros, infelizmente, o seguro de vida esteja associado a um momento delicado, a procura por esta proteção tem crescido significativamente nos últimos anos, por dois fatores principais.

Ele explica que o primeiro motivo é que tem havido o aumento da conscientização dos benefícios para a continuidade dos projetos das famílias. O outro fator que impulsionou esse crescimento é a melhora na renda das pessoas nos últimos anos, que permite que a população tenha condições de pensar em uma proteção futura, além de garantir suas despesas recorrentes. “Ainda assim, cerca de 80% da população brasileira não possui um seguro de vida e, dos que possuem, a grande maioria têm uma proteção inferior ao que realmente necessitam”, observa. “Foi nesse contexto que desenvolvemos um seguro completo em que o cliente escolhe o que melhor se adequa ao seu momento de vida e pode, assim, garantir o cuidado e a proteção ideal para ele e aqueles que ele mais ama”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice